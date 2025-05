Nie kupuj w sklepie! Zrób domową chałwę z 2 składników i pokochaj jej smak

Chałwa to popularny i lubiany deser, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Ma naprawdę wielu miłośników, którzy doceniają jej charakterystyczny, lekko orzechowy smak i kruchą konsystencję. Bez trudu można ją kupić w większości sklepów, jednak wielu twierdzi, że najlepiej smakuje ta przygotowana samodzielnie w domu. Dodatkowo zrobienie takiej chałwy samemu pozwala na pełną kontrolę nad składnikami, przez co przysmak jest po prostu zdrowszy.

Jak zrobić chałwę z dwóch składników? Przepis

Pyszną chałwę można bez trudu przygotować samodzielnie w domu, wykorzystując zaledwie dwa składniki: ziarna słonecznika i płynny miód. To prosty i szybki sposób na zdrową, domową wersję tego popularnego deseru. Wystarczy uprażyć nasiona, zmiksować je na gładką masę i połączyć z miodem – całość zajmuje tylko chwilę. Efekt? Pyszna chałwa, która smakuje naprawdę wyjątkowo i nie zawiera zbędnych dodatków.

Przepis: Domowa chałwa z dwóch składników Ta chałwa smakuje naprawdę świetnie, a jej przygotowanie jest banalnie proste Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 459 w każdej porcji Składniki 1 szklanka łuskanych nasion słonecznika (ok. 150 g)

3–4 łyżki płynnego miodu Sposób przygotowania Prażenie słonecznikaNa suchej patelni upraż nasiona słonecznika na średnim ogniu przez 5–8 minut, aż będą lekko złociste i zaczną przyjemnie pachnieć. Uważaj, by ich nie przypalić. StudzenieOdstaw uprażone nasiona do wystudzenia na kilka minut. MiksowaniePrzełóż nasiona do blendera lub malaksera i miksuj, aż uzyskasz gładką pastę (może to potrwać kilka minut – zatrzymuj co jakiś czas i zeskrobuj masę ze ścianek naczynia). Jeśli chcesz, dodaj szczyptę soli. Dodanie mioduDo gotowej pasty słonecznikowej dodaj miód i dokładnie wymieszaj (można też krótko zmiksować). Ilość miodu dostosuj do swoich upodobań. Formowanie i chłodzenieMasę przełóż do małej foremki wyłożonej papierem do pieczenia, dociśnij i wyrównaj. Wstaw do lodówki na minimum 1–2 godziny, by stwardniała.

Dlaczego warto jeść nasiona słonecznika?

Słonecznik to nie tylko ozdobna roślina, ale przede wszystkim cenne źródło wartości odżywczych. Jego ziarna są bogate w zdrowe tłuszcze, zwłaszcza nienasycone kwasy tłuszczowe, które wspierają pracę serca i układu krążenia. Zawierają także dużo witaminy E – silnego przeciwutleniacza, który chroni komórki przed starzeniem. Słonecznik dostarcza również magnezu, cynku, żelaza oraz witamin z grupy B, wspomagających pracę układu nerwowego. Dzięki tym właściwościom nasiona słonecznika to doskonały dodatek do codziennej diety.

Nasiona słonecznika są niezwykle wszechstronne i można je wykorzystać na wiele sposobów w kuchni. Świetnie sprawdzają się jako chrupiący dodatek do sałatek, musli, jogurtów czy domowego pieczywa. Można je również zmielić i wykorzystać jako bazę do past kanapkowych, zrobić masło słonecznikowe lub wspomnianą wcześniej domową chałwę.

