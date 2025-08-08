Specjalistka zdradza przepis na błonnikowy hit! Rozrusza jelita i spali tłuszcz. Zobacz!

Choć desery zazwyczaj kojarzą się z czymś niezdrowym i jemy je przede wszystkim dla przyjemności, okazuje się, że te przygotowane z odpowiednich produktów mogą wspierać funkcjonowanie naszego organizmu. Joanna Klarzyńska, magister promocji zdrowia, zdradziła, jak zrobić taki smakołyk.

Jak zrobić błonnikowy deser? Prosty przepis

Specjalistka od zdrowego odżywiania opublikowała na swoim Instagramie przepis na deser, w którym znajduje się duża ilość błonnika. Składa się on między innymi z nasion chia, miodu, kiwi, brzoskwini, a także błonnika akacjowego. Ten ostatni produkt bez problemu kupisz w sklepie ze zdrową żywnością lub za pośrednictwem internetu. Jak tłumaczy Joanna Klarzyńska, kiwi i chia to naturalne źródła błonnika, a akacja działa łagodnie i prebiotycznie.

Przepis: Błonnikowy deser

Składniki:
szklanka mleka migdałowego

3 łyżki nasion chia

1 płaska łyżeczka miodu

1 kiwi

1 brzoskwinia

1 płaska łyżeczka błonnika akacjowego Sposób przygotowania Przygotowanie nasion chiaZalej nasiona chia mlekiem. Poczekaj, aż ziarenka napęcznieją. Dodaj miód i błonnik akacjowy. Całość wymieszaj. Dodanie pozostałych składnikówObierz i pokrój brzoskwinie orz kiwi i dodaj do deseru.

Ekspertka podkreśla, że taki deser pobudza perystaltykę i wspiera mikroflorę jelit. Z jego jedzenia powinny jednak zrezygnować niektóre osoby.

Jeśli masz wolny pasaż, zaleganie pokarmu, SIBO lub IMO – taki deser może ci zaszkodzić: fermentować, zalegać i powodować nadmierną produkcję gazów – wyjaśnia specjalistka.

Dlaczego błonnik jest tak ważny?

Błonnik w diecie jest niezwykle ważny dla naszego organizmu. Nie tylko wspiera prawidłową pracę jelit, co ułatwia trawienie i zapobiega zaparciom, ale też spowalnia wchłanianie cukrów, dzięki czemu stabilizuje poziom glukozy we krwi. Reguluje także poziom cholesterolu, przez co jego spożywanie przyczynia się do zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Posiłki obfite w błonnik pokarmowy sprawiają również, że po ich zjedzeniu czujemy się dłużej syci, co z kolei ułatwia kontrolę masy ciała. Składnik ten wspomaga także mikroflorę organizmu, a tym samym pozytywnie wpływa na naszą odporność. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), średnie spożycie błonnika powinno oscylować na poziomie ok. 25 g/dobę.

