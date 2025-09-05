Biorę 2 szklanki płatków owsianych i robię błyskawiczne ciasto. Wypróbuj ten przepis!

Zazwyczaj płatki owsiane wykorzystuje się do przygotowania owsianki. Dobrze jest jednak czasem wprowadzić nieco urozmaicenia do swojej kuchni. Zrób więc ciasto z tym składnikiem. Nie tylko fantastycznie smakuje, ale będzie też gotowe w naprawdę krótkim czasie. Idealnie sprawdzi się jako przekąska lub na przykład lekkie, ale sycące śniadanie. To także świetny deser, gdy dzieci poproszą cię o „coś słodkiego”.

Jak zrobić błyskawiczne ciasto z płatkami owsianymi? Prosty przepis

Przygotowanie tego ciasta naprawdę nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. W dużym skrócie: wystarczy zmieszać ze sobą wszystkie składniki, a powstałą masę wylać na blaszkę i włożyć do piekarnika.

Przepis: Ciasto z płatkami owsianymi To ciasto smakuje naprawdę obłędnie. Koniecznie też musisz je upiec! Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 193 w każdej porcji Składniki 2 szklanki płatków owsianych

2 jabłka

3 jajka

1 mały jogurt naturalny

10 sztuk rodzynek

odrobina ekstraktu waniliowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody

1/4 kostki masła Sposób przygotowania Przygotowanie jabłekUmyj jabłka, a później obierz i pokrój w kostkę. Miksowanie składnikówWszystkie składniki poza jabłkami i rodzynkami wrzuć do miski i zmiksuj. Dodaj później jabłka i rodzynki. Całość wymieszaj. Pieczenie ciastaBlaszkę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia. Wylej na nią masę i wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Piecz przez 30 minut.

W tym przepisie możesz wykorzystać również inne owoce, które masz w domu. Dobrze sprawdzą się na przykład śliwki, gruszki czy banany. Warto też dodać orzechy i suszone owoce – wtedy ciasto będzie jeszcze smaczniejsze.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane to skarbnica wielu cennych składników odżywczych. Są przede wszystkim źródłem błonnika pokarmowego, który wspomaga pracę układu trawiennego (reguluje perystaltykę jelit i zapobiega zaparciom). Pomaga także w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru i cholesterolu we krwi. Daje uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu wspiera zdrowe odchudzanie. Zawierają witaminy z grupy B, magnez, żelazo i antyoksydanty, które wspierają pracę układu nerwowego oraz odpornościowego.

Inne pomysły na wykorzystanie płatków owsianych

Płatki owsiane można wykorzystać w kuchni na wiele sposobów i przygotować z nich naprawdę pyszne potrawy. Jeśli jesteś fanem owsianki, nie musisz przygotowywać jej „tak jak zawsze”. Możesz zrobić na przykład owsiankę sernikową, która smakuje jak popularny deser. Ciekawym pomysłem jest też upieczenie ciasteczek owsianych, chleba czy muffinek z dodatkiem płatków. Świetnie sprawdzą się również jako panierka do kotletów zamiast bułki tartej.

