Już nie daję dziecku kanapek do szkoły. Teraz codziennie prosi mnie o te zdrowe gofry

Najczęstszym wyborem na śniadanie dla dziecka do szkoły są kanapki. Nie jest to jednak zbyt zdrowy pomysł na posiłek dla najmłodszych. Warto więc nieco poeksperymentować. Ja postanowiłam przygotować swojemu dziecku pyszne gofry. Nie są one jednak klasyczne, ponieważ jeden szczególny składnik sprawia, że stają się pełne wartości odżywczych.

Pyszne gofry owsiane na śniadanie do szkoły

Gofry z płatkami owsianymi to świetna alternatywa dla standardowego śniadania do szkoły. Takie urozmaicenie nie tylko zwiększa szansę, że dziecko zje wszystko z apetytem, ale też pozytywnie wpływa na jego nastawienie do zdrowego odżywiania. Te gofry możesz zapakować dziecku do śniadaniówki razem z kawałkami świeżych owoców, posmarować je dżemem lub posypać cukrem pudrem.

Przepis: Gofry z płatkami owsianymi

Składniki:
1 jajko

50 ml mleka

50 g drobnej mąki owsianej

10 g skrobi ziemniaczanej

10 g oleju kokosowego

10 g syropu klonowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli Sposób przygotowania Mieszanie składnikówZblenduj wszystkie składniki i odstaw na 10 minut, żeby ciasto zgęstniało. Smażenie gofrówRozgrzej gofrownicę, a następnie smaż gofry przez około trzy minuty.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane są doskonałym uzupełnieniem zdrowej diety. Z łatwością można z nich stworzyć wartościowy posiłek. Przede wszystkim zawierają dużo błonnika pokarmowego. Pełni on kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego – pomaga regulować pracę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera rozwój korzystnej mikroflory jelitowej. Dodatkowo płatki owsiane są bogate w witaminy z grupy B, magnez, żelazo i cynk. Są również doskonałym źródłem węglowodanów złożonych, które dostarczają energii na dłużej i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi.

Co jeszcze można przygotować z płatków owsianych?

Poza goframi owsianymi możesz też zrobić swojemu dziecku do szkoły klasyczną owsiankę – dodaj do niej świeże lub suszone owoce, odrobinę miodu, a będzie smakować naprawdę świetnie. Możesz również przygotować zdrowe ciasteczka lub muffinki z dodatkiem płatków owsianych. Cudownie smakują też placuszki lub mini omlety owsiane. To z pewnością będzie dla niektórych zaskoczeniem, ale można nawet upiec chleb owsiany. Ciekawym pomysłem jest też przygotowanie pożywnego smoothie z ich dodatkiem. Koniecznie sprawdź też, jakie płatki owsiane są najlepsze dla zdrowia.

