Smakuje jak nutella i wspiera odchudzanie. Koktajl od dietetyczki zrobisz w 2 minuty

Na przestrzeni lat kremy typu nutella zyskały szerokie grono fanów. Trudno się temu dziwić. Kojarzą się zwykle z dzieciństwem, przyjemnością i chwilami beztroski. Niestety te produkty – w swojej klasycznej odsłonie – są dość kaloryczne i niezbyt zdrowe. Zawierają spore dawki cukru, tłuszczu palmowego i „ulepszaczy”, które nie sprzyjają utrzymaniu szczupłej sylwetki i dobrej kondycji. Na szczęście istnieje sposób, by cieszyć się ich smakiem bez wyrzutów sumienia. Wystarczy połączyć kilka prostych i łatwodostępnych produktów, by przygotować znacznie zdrowszą wersję nutelli. Co ciekawe, nie w postaci kremu, ale koktajlu, który z powodzeniem możesz zabrać ze sobą do szkoły lub pracy.

Sycący koktajl zamiast klasycznej nutelli

Klasyczny krem typu nutella może zawierać nawet 55 procent cukru w swoim składzie. Jego częste spożywanie prowadzi do nagłych „skoków” stężenia glukozy we krwi, napadów głodu i odkładania się kalorii w postaci tkanki tłuszczowej. Tymczasem proponowany koktajl zawiera błonnik i „zdrowe” tłuszcze, które zapewniają uczucie sytości na długo, dzięki czemu zapobiegają podjadaniu i ułatwiają kontrolowanie masy ciała. Jednocześnie przyspieszają przemianę materii. W efekcie znacząco wspomagają proces odchudzania. Zwraca na to uwagę dietetyczka kliniczna Ewelina Ozimek. Jak sama przyznaje, często włącza prezentowany napój do swojego jadłospisu.

Ja sama do pracy bardzo często biorę mój ulubiony koktajl nutella, bo wiem, że dużo łatwiej jest coś szybko wypić między pacjentami, niż rozkładać pięć pojemników z dodatkami do sałatki. Chociaż oczywiście lepiej byłoby wybrać tę drugą opcję, ale życie jest, jakie jest i warto zawsze szukać rozwiązań dostosowanych do aktualnej sytuacji – pisze na swoim blogu.

Przepis: Koktajl nutella Syci, doskonale smakuje i wspomaga odchudzanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 376 Składniki 1 banan

10 g suszonych daktyli

5 g naturalnego kakao

250 ml mleka 2%

10 g orzechów laskowych

10 g płatków owsianych Sposób przygotowania Robienie koktajluWymieszaj wszystkie składniki w blenderze. Podawanie napojuPrzelej gotowy napój do naczynia. Udekoruj go wedle uznania.

Koktajl nutella – dobry nie tylko na odchudzanie

Koktajl nutella jest też dobrym źródłem antyoksydantów. Te związki odgrywają bardzo ważną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji włosów, skóry, paznokci, a także całego organizmu. Neutralizują wolne rodniki, spowalniają procesy starzenia i niwelują stany zapalne. W dodatku obniżają poziom „złego cholesterolu” i stabilizują stężenie glukozy we krwi. Wzmacniają odporność i usprawniają funkcjonowanie poznawcze. Wpływają też na ogólną poprawę nastroju i samopoczucia.

