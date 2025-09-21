Pokochasz te fit cynamonki. Zrób ten obłędnie aromatyczny deser bez cukru i wyrzutów sumienia

Cynamonki to pyszny deser, który wielu osobom kojarzy się z jesiennymi dniami. Ich cudowny, cynamonowy zapach unoszący się z piekarnika wprowadza wyjątkowy nastrój w każdym domu. Idealnie pasują jako deser do kawy lub słodka przekąska w ciągu dnia. Miękkie ciasto z cynamonowym nadzieniem i delikatnym lukrem to prawdziwa uczta dla zmysłów. Minusem tego deseru jest jednak jego duża kaloryczność. Warto zatem przyrządzić „odchudzone cynamonki”.

Jak zrobić „odchudzone cynamonki”? Prosty przepis

Zjedzenie klasycznej cynamonki od czasu do czasu nie zaszkodzi. Jednak jeśli zależy ci na tym, by nie dostarczać do organizmu zbyt dużej liczby kalorii, zrób ten deser według przepisu poniżej. Sekret tkwi w użyciu naturalnego skyru w masie, erytrytolu zamiast cukru w nadzieniu oraz w przygotowaniu specjalnej polewy zamiast tradycyjnego lukru. Przeciętna cynamonka kupiona w piekarni ma około 500-600 kcal. Jedna sztuka tej słodkości z poniższego przepisu ma nieco ponad 240 kcal, a więc różnica jest ogromna. Dzięki temu możesz zjeść ich po prostu więcej lub ograniczyć się do jednej, bez rujnowania przy tym efektów swojej diety.

Przepis: Fit cynamonki W tych cynamonkach każdy zakochuje się od pierwszego kęsa. Spróbujesz? Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 242 w każdej porcji Składniki Ciasto: 220g mąki pszennej tortowej

1 łyżka proszku do pieczenia

200g naturalnego skyru Nadzienie cynamonowe: 2 łyżki masła

35g cukru

35g erytrolu

1,5 łyżki cynamonu Polewa: 100g serka śmietankowego

1 łyżka miodu

2 łyżki mleka Sposób przygotowania Mieszanie składników na ciastoDo miski przesyp mąkę, jedną łyżkę proszku do pieczenia, 200 g skyru i zagnieć ciasto. Następnie ugniecione ciasto uformuj w kulę, a później delikatnie rozwałkuj. Ciasto nie może być zbyt cienkie. Przygotowanie masyMasło podgrzej w rondelku do rozpuszczenia. Dodaje cukier, erytrol, cynamon i dokładnie wymieszaj. Nadziewanie ciastaRozprowadź wcześniej przygotowaną masę na cieście. Zwiń ciasto w rulon i pokrój na 6 kawałków. Na blaszce ułóż papier do pieczenia, a na nim cynamonki. Piecz je w 180 stopniach Celsjusza przez 30 minut. Robienie polewyZmieszaj ze sobą miód, mleko i serek. Udekoruj polewą upieczone cynamonki.

Inne pomysły na dietetyczne desery

Pomysłów na dietetyczne desery, poza fit cynamonkami, jest znacznie więcej. Możesz przygotować na przykład puszysty krem z trzech składników: galaretki owocowej, wody i skyru naturalnego. W deserach i wypiekach zamiast tradycyjnego cukru używaj ksylitolu, erytrytolu lub dojrzałych bananów, które dodają naturalnej słodyczy. Kaloryczną śmietanę zastąp jogurtem naturalnym, skyrem lub maślanką. Zblendowane daktyle mogą służyć jako słodzik i spoiwo, na przykład w domowych batonikach. Warto sięgnąć również po mrożone owoce – zblenduj je z jogurtem naturalnym, a w szybki i prosty sposób stworzysz domowe lody bez dodatku cukru. Możesz także przygotować desery na bazie kaszy jaglanej, nasion chia, awokado czy ciecierzycy, które nie tylko smakują, ale i sycą.

Czytaj też:

Masz ten olej w kuchni, ale go nie doceniasz. Dietetyk wyjaśnia, dlaczego warto po niego sięgaćCzytaj też:

Lubisz słodką kawę? Zamień cukier na ten naturalny słodzik, a wzmocnisz serce i spowolnisz starzenie