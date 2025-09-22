Sycący obiad w 10 minut? Tak robię gulasz bez mięsa, który zachwyca smakiem

Burczenie w brzuchu coraz głośniej przypomina, że trzeba zrobić obiad, a ty nie masz najmniejszej ochoty na stanie przy garnkach? Ja w takich sytuacjach nie biegnę do sklepu po żadne gotowce. Nie zamawiam też niczego na wynos. Sięgam po inne, znacznie zdrowsze i lepsze rozwiązanie – przepis na ekspresowy gulasz. Powstaje w 10 minut z paru prostych i tanich składników, a syci na długo. Wszystko to zasługa pewnego dobrze znanego, choć niedocenianego produktu. Sprawdź szczegóły.

Jak zrobić ekspresowy gulasz bez mięsa?

Największą „siłą” tego dania jest prostota. By je przygotować, potrzebujesz tylko kilku produktów. Bez problemu znajdziesz je w większości sklepów spożywczych i supermarketów. Bazą tego wyjątkowego gulaszu nie jest mięso, lecz ciecierzyca w puszce połączona z mleczkiem kokosowym oraz passatą pomidorową. Całości dopełniają przyprawy, a dokładniej mówiąc słodka papryka, curry i garam masala. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zmodyfikować ten zestaw dodatków. Możesz sięgnąć na przykład po czosnek, chili, wędzoną hiszpańską paprykę, mielony pieprz, tymianek, zioła prowansalskie czy posiekaną natkę pietruszki. Jeśli chcesz, by potrawa była jeszcze bardziej sycąca, wzbogać ją o paprykę, cukinię, cebulę albo marchewkę. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich upodobań i preferencji smakowych.

Przepis: Gulasz z ciecierzycy Jest prosty w przygotowaniu i syci na długo, choć nie zawiera mięsa. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 463 w każdej porcji Składniki 480 g ciecierzycy w puszce

400 ml mleka kokosowego

500 ml passaty pomidorowej Dodatkowo: 1/2 łyżeczki soli

1 łyżeczka słodkiej papryki

1 łyżeczka garam masala

1/2 łyżeczki curry Sposób przygotowania Szykowanie składnikówCiecierzycę odsącz i opłucz pod bieżącą wodą. Łączenie składnikówWrzuć cieciorkę do garnka, dodaj mleko kokosowe i passatę pomidorową. Postaw naczynie na palniku włączonym na małą moc. Dopraw wszystko i wymieszaj. Gotowanie gulaszuGotuj całość na średniej mocy palnika przez około 10 minut do momentu, aż zgęstnieje i zyska odpowiednią konsystencję. Podawanie gulaszuGulasz możesz podawać z chlebem, ryżem czy kaszą.

Dlaczego warto jeść ciecierzycę?

Ciecierzyca jest źródłem wielu cennych składników odżywczych. Zawiera między innymi białko i błonnik, które regulują pracę przewodu pokarmowego, a jednocześnie wspomagają utratę nadprogramowych kilogramów. Znajdziemy w niej również mikroelementy ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, takie jak na przykład: magnez, fosfor, wapń i potas. Spożywanie cieciorki wpływa więc pozytywnie na działanie układu sercowo-naczyniowego. Obniża ciśnienie tętnicze krwi i pośrednio zmniejsza ryzyko rozwoju miażdżycy czy udaru mózgu.

Czytaj też:

Dietetycy wskazali najlepszy jogurt z Biedronki. Ma dwa składniki i bije inne na głowęCzytaj też:

Dietetyk: te produkty z Biedronki pomogą ci schudnąć. Zobacz tanią listę zakupów