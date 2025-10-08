Rano robię te placuszki z serka wiejskiego i jabłka. Pachną cynamonem, są mięciutkie i znikają w minutę

Placuszki to świetny pomysł na śniadanie. Zazwyczaj ich przygotowanie jest dość szybkie, a do tego można je podawać na różne sposoby – z dżemem, miodem, jogurtem naturalnym czy owocami. Teraz, gdy jest już jesień, ważne jest też, że jest to śniadanie „na ciepło” – znacznie przyjemniej jest wtedy zaczynać dzień.

Jak zrobić placuszki z serkiem wiejskim i cynamonem? Przepis

Do przygotowania takich placuszków warto wykorzystać też cynamon. To jedna z tych przypraw, która nieodłącznie kojarzy się z jesienią. Jego korzenny aromat doskonale komponuje się z jabłkami, które też są użyte w tym przepisie. Choć wspaniale pachnie i smakuje, to oprócz tego ma też wiele właściwości zdrowotnych – między innymi działa antybakteryjnie i przeciwwirusowo, przez co wspiera odporność.

Przepis: Placuszki z serkiem wiejskim Te placuszki to moje odkrycie, cała rodzina się zajada. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 183 w każdej porcji Składniki 1 jabłko

200 g serka wiejskiego

2 jajka

80 g mąki orkiszowej

1 łyżka cukru wanilinowego

pół łyżeczki cynamonu

pół łyżeczki proszku do pieczenia

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie jabłkaUmyj jabłko, obierz ze skórki i zetrzyj na dużych oczach tarki. Mieszanie składnikówUmieść w misce starte jabłko, dodaj jajka, serek wiejski, cukier, cynamon i proszek do pieczenia. Smażenie placuszkówRozgrzej na patelni olej i nakładaj łyżką masę. Smaż na średnim ogniu przez około 3 minuty z każdej strony.

Dlaczego jeść serek wiejski?

Serek wiejski, czyli jeden ze składników placuszków, jest prawdziwym superfoodem i musi wprowadzić go do jadłospisu każda osoba, która dba o zdrową dietę. Przede wszystkim jest to świetne źródło białka. Ono z kolei jest kluczowe dla regeneracji i budowy tkanki mięśniowej, dlatego po ten specjał powinny sięgać osoby aktywne fizycznie, sportowcy. Co więcej, dzięki kazeinie, która jest białkiem wolno trawionym, zjedzenie takiego serka wiejskiego zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Pomaga to kontrolować apetyt, a więc jest szczególnie ważne, gdy jesteśmy na diecie odchudzającej. Produkt ten jest niskokaloryczny, więc można go wybrać też na lekką, ale sycącą przekąskę. Jest też jednym z najlepszych źródeł łatwo przyswajalnego wapnia. Zawiera również witaminy z grupy B, które są kluczowe dla zdrowia układu nerwowego.

Do tego taki serek wiejski jest naprawdę bardzo uniwersalny. Można go dodać do placuszków, ale też idealnie pasuje jako baza do past kanapkowych czy zagęszczania sosów. Świetnie sprawdzi się też do omletów.

