Te złociste placki z 2 warzyw robię częściej niż ziemniaczane. Chrupią aż miło i znikają w kilka minut

Do niedawna w moim domu królowały placki ziemniaczane i cukiniowe. Okres ich bezwzględnego „panowania” minął, gdy siostra zaserwowała mi niecodzienne przysmaki. Wyglądają niepozornie, ale są o niebo lepsze niż klasyki. Ich sekret tkwi w połączeniu dwóch prostych warzyw, które zwykle grają na talerzu „drugie skrzypce”. Najwyższa pora to zmienić, bo ten „duet” nie ma sobie równych. Sam się o tym przekonasz, gdy tylko ich spróbujesz. Do dzieła!
Te placki z 2 warzyw to kulinarny majstersztyk
Klasyczne ziemniaki lub tradycyjną cukinię z powodzeniem zastąpić mogą inne popularne, choć niedoceniane warzywa – seler i marchewka. Pierwszy z produktów nadaje plackom lekko orzechową nutę, a dzięki drugiemu – zyskują ciekawy kolor i delikatną słodycz. Oba składniki mają też wiele właściwości prozdrowotnych. Dostarczają wielu antyoksydantów, które wymiatają z organizmu wolne rodniki i redukują stany zapalne tkanek. W efekcie zmniejszają ryzyko rozwoju wielu groźnych chorób, w tym schorzeń o podłożu nowotworowym. Dodatkowo jarzyny pomagają w obniżeniu ciśnienia tętniczego krwi. Wspierają pracę układu sercowo-naczyniowego i ułatwiają utrzymanie prawidłowej masy ciała. Zawierają bowiem błonnik. To włókno pokarmowe zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i usprawnia przemianę materii.
Jak zrobić placki z selera i marchewki?
Przygotowanie tych przysmaków nie sprawi najmniejszych problemów nawet tym kucharzom, którzy stawiają w kuchni pierwsze kroki i nie mają dużego doświadczenia w przyrządzaniu posiłków. Najwięcej czasu zajmuje tarcie warzyw. Reszta to już przysłowiowa bułka z masłem. Wystarczy wymieszać poszczególne składniki, a powstałą masę podzielić na porcje i usmażyć na rozgrzanej patelni. Efekt zaskoczy nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Te pyszne placki możesz podać je na wiele sposobów – z jogurtem naturalnym, ziołowym sosem, a nawet z guacamole. Świetnie smakują też na zimno, więc idealnie sprawdzą się w lunchboxie. A jeśli dodasz do nich odrobinę koperku lub startego parmezanu – znikną z talerza, zanim zdążysz usiąść do stołu.
Przepis: Placki z selera i marchewki
To świetna alternatywa dla klasycznych przysmaków na bazie ziemniaków czy cukinii.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 57 w każdej porcji
Składniki
- 90 g selera korzeniowego
- 100 g marchewki
- 1 jajko
- 20 g mąki
- 1 ząbek czosnku
- łyżka wody
- przyprawy (sól, pieprz, papryka słodka)
Dodatkowo:
- tłuszcz do smażenia
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówObierz warzywa i zetrzyj je na tarce. Posól je lekko i odstaw na kilka minut.
- Łączenie składnikówOdciśnij warzywa z nadmiaru soku. W misce roztrzep jajko. Dodaj je do marchewki i selera. Do jarzyn dorzuć też czosnek, wodę i przyprawy. Połącz wszystkie składniki. Na koniec stopniowo dosypuj do masy mąkę (łyżka po łyżce), cały czas mieszając.
- Smażenie placuszkówRozgrzej tłuszcz na patelni. Wykładaj na nią porcje masy. Smaż na złocisty kolor.
