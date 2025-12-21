Krokiety do barszczu będą smakować nieziemsko. Wykorzystaj prosty patent Strzelczyka

Barszcz czerwony to zupa tradycyjnie podawana w Wigilię Bożego Narodzenia. Najczęściej serwuje się ją z uszkami nadziewanymi grzybami lub pieczarkami. Smaczną alternatywą są także krokiety. Ich chrupiąca panierka i aromatyczne nadzienie doskonale uzupełniają smak tej świątecznej zupy. Choć same w sobie są niezwykle pyszne, można sprawić, że będą jeszcze smaczniejsze. Wystarczy wykorzystać jeden prosty patent znanego kucharza.
Patent na obłędnie smaczne krokiety Strzelczyka
Tomek Strzelczyk to kucharz popularny w internecie. Publikuje tam swoje przepisy na domowe dania. Są one dość proste, a więc mogą z nich korzystać nawet debiutanci. Warto zainspirować się recepturą na pyszne krokiety. Dwa niecodzienne dodatki do farszu sprawiają, że nikt nie oprze się tej potrawie. Chodzi o suszone śliwki i pieczony czosnek. Te składniki pogłębiają smak całego nadzienia i sprawiają, że staje się ono mniej oczywiste niż zawsze, dlatego z pewnością pozytywnie zaskoczy wszystkich gości.
Przepis: Krokiety Tomka Strzelczyka
Te krokiety to majstersztyk, każdy sięgnie po dokładkę.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 1 godz. 30 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 132 w każdej porcji
Składniki
Składniki na naleśniki:
- 180 g mąki pszennej
- 2 jajka
- 250 ml mleka
- 300 ml wody gazowanej
- szczypta soli
- 1 łyżka oleju
Składniki na farsz:
- 600 g kiszonej kapusty (drobno posiekanej)
- 1–2 cebule
- 30 g suszonych grzybów
- 120 g suszonych śliwek
- 1 główka czosnku (do upieczenia)
- 3 liście laurowe
- 4 kuleczki ziela angielskiego
- 1 łyżka masła
- 2 łyżki oleju
- sól, pieprz
Dodatkowo:
- 5 jajek (do panierki)
- bułka tarta
- olej do smażenia
Sposób przygotowania
- Przygotowanie czosnku i grzybówOdetnij czubek czosnku, skrop go olejem i lekko posól. Piecz w nagrzanym do 200 °C piekarniku ok. 30 min aż zrumieni się na złoto. Suszone grzyby zalej zimną wodą i gotuj 20–25 min. Po ugotowaniu odcedź, ale zachowaj wodę.
- Robienie naleśnikówW misce połącz mleko, wodę gazowaną, jajka, sól i olej. Stopniowo dodawaj mąkę, mieszając trzepaczką, aż ciasto będzie gładkie. Smaż cienkie naleśniki na rozgrzanej patelni lekko natłuszczonej masłem.
- Przygotowanie farszuNa patelni rozgrzej masło i zeszklij pokrojoną cebulę. Dołóż odciśniętą kiszoną kapustę, wlej odrobinę wody po grzybach, dodaj liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz. Duś ok. 20 min aż kapusta zmięknie. Pokrój grzyby i suszone śliwki, dodaj do farszu. Wyciśnij pieczony czosnek do całości i dokładnie wymieszaj. Duś jeszcze około 15 min, potem odstaw do przestudzenia.
- Zawijanie i smażenie krokietówNa środek każdego naleśnika nakładaj porcję farszu. Zawijaj w rulon. Roztrzep jajka, zanurzaj w nich krokiety i obtaczaj w bułce tartej. Smaż krótką chwilę na gorącym tłuszczu z obu stron, aż panierka się zetnie i lekko zrumieni.
Jak zrobić pieczony czosnek?
Czosnek pieczony w całej główce zrobisz w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że odetniesz jego górną część, a później natrzesz całość odrobiną oleju, żeby się nie spalił. Na koniec posyp solą, połóż na blaszce do pieczenia. Piecz w 200 stopniach Celsjusza do momentu, aż się zarumieni. Będzie gotowy po jakiś 30 minutach. Dzięki temu dodatkowi farsz będzie nie tylko bardziej aromatyczny, ale też kremowy i aksamitny. Możesz też upiec więcej takich główek czosnku, włożyć do lodówki i dodać do innych potraw.
Jak zrobić idealne naleśniki do krokietów?
Aby przygotować idealne naleśniki na krokiety, ciasto powinno być cienkie, gładkie i elastyczne, tak aby nie pękało podczas zwijania farszu. Najlepiej odstawić je na godzinę przed smażeniem do lodówki, aby mąka połączyła się dobrze z pozostałymi składnikami. W ten sposób będą bardziej sprężyste i nie popękają. Smaż je na dobrze rozgrzanej patelni, na małej ilości tłuszczu. Zobacz też, jak zrobić puszyste i delikatne naleśniki.
