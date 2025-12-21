Krokiety do barszczu będą smakować nieziemsko. Wykorzystaj prosty patent Strzelczyka

Barszcz czerwony to zupa tradycyjnie podawana w Wigilię Bożego Narodzenia. Najczęściej serwuje się ją z uszkami nadziewanymi grzybami lub pieczarkami. Smaczną alternatywą są także krokiety. Ich chrupiąca panierka i aromatyczne nadzienie doskonale uzupełniają smak tej świątecznej zupy. Choć same w sobie są niezwykle pyszne, można sprawić, że będą jeszcze smaczniejsze. Wystarczy wykorzystać jeden prosty patent znanego kucharza.

Patent na obłędnie smaczne krokiety Strzelczyka

Tomek Strzelczyk to kucharz popularny w internecie. Publikuje tam swoje przepisy na domowe dania. Są one dość proste, a więc mogą z nich korzystać nawet debiutanci. Warto zainspirować się recepturą na pyszne krokiety. Dwa niecodzienne dodatki do farszu sprawiają, że nikt nie oprze się tej potrawie. Chodzi o suszone śliwki i pieczony czosnek. Te składniki pogłębiają smak całego nadzienia i sprawiają, że staje się ono mniej oczywiste niż zawsze, dlatego z pewnością pozytywnie zaskoczy wszystkich gości.

Przepis: Krokiety Tomka Strzelczyka Te krokiety to majstersztyk, każdy sięgnie po dokładkę. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 132 w każdej porcji Składniki Składniki na naleśniki: 180 g mąki pszennej

2 jajka

250 ml mleka

300 ml wody gazowanej

szczypta soli

1 łyżka oleju Składniki na farsz: 600 g kiszonej kapusty (drobno posiekanej)

1–2 cebule

30 g suszonych grzybów

120 g suszonych śliwek

1 główka czosnku (do upieczenia)

3 liście laurowe

4 kuleczki ziela angielskiego

1 łyżka masła

2 łyżki oleju

sól, pieprz Dodatkowo: 5 jajek (do panierki)

bułka tarta

olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie czosnku i grzybówOdetnij czubek czosnku, skrop go olejem i lekko posól. Piecz w nagrzanym do 200 °C piekarniku ok. 30 min aż zrumieni się na złoto. Suszone grzyby zalej zimną wodą i gotuj 20–25 min. Po ugotowaniu odcedź, ale zachowaj wodę. Robienie naleśnikówW misce połącz mleko, wodę gazowaną, jajka, sól i olej. Stopniowo dodawaj mąkę, mieszając trzepaczką, aż ciasto będzie gładkie. Smaż cienkie naleśniki na rozgrzanej patelni lekko natłuszczonej masłem. Przygotowanie farszuNa patelni rozgrzej masło i zeszklij pokrojoną cebulę. Dołóż odciśniętą kiszoną kapustę, wlej odrobinę wody po grzybach, dodaj liść laurowy, ziele angielskie, sól i pieprz. Duś ok. 20 min aż kapusta zmięknie. Pokrój grzyby i suszone śliwki, dodaj do farszu. Wyciśnij pieczony czosnek do całości i dokładnie wymieszaj. Duś jeszcze około 15 min, potem odstaw do przestudzenia. Zawijanie i smażenie krokietówNa środek każdego naleśnika nakładaj porcję farszu. Zawijaj w rulon. Roztrzep jajka, zanurzaj w nich krokiety i obtaczaj w bułce tartej. Smaż krótką chwilę na gorącym tłuszczu z obu stron, aż panierka się zetnie i lekko zrumieni.

Jak zrobić pieczony czosnek?

Czosnek pieczony w całej główce zrobisz w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że odetniesz jego górną część, a później natrzesz całość odrobiną oleju, żeby się nie spalił. Na koniec posyp solą, połóż na blaszce do pieczenia. Piecz w 200 stopniach Celsjusza do momentu, aż się zarumieni. Będzie gotowy po jakiś 30 minutach. Dzięki temu dodatkowi farsz będzie nie tylko bardziej aromatyczny, ale też kremowy i aksamitny. Możesz też upiec więcej takich główek czosnku, włożyć do lodówki i dodać do innych potraw.

Jak zrobić idealne naleśniki do krokietów?

Aby przygotować idealne naleśniki na krokiety, ciasto powinno być cienkie, gładkie i elastyczne, tak aby nie pękało podczas zwijania farszu. Najlepiej odstawić je na godzinę przed smażeniem do lodówki, aby mąka połączyła się dobrze z pozostałymi składnikami. W ten sposób będą bardziej sprężyste i nie popękają. Smaż je na dobrze rozgrzanej patelni, na małej ilości tłuszczu. Zobacz też, jak zrobić puszyste i delikatne naleśniki.

