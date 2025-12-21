Śledzie dziadka Henryka znikały ze stołu w minutę. Dwa drobiazgi dodane na końcu robią całą robotę

Boże Narodzenie chyba wszystkim bez wyjątku kojarzy się z pysznym jedzeniem. Na wigilijnym stole pojawia się barszcz z uszkami, kapusta z grochem, pyszne krokiety, pierogi z kapustą i grzybami czy kutia. Nie może zabraknąć też ryb. Klasyką jest karp w różnych odsłonach, ryba po grecku oraz oczywiście śledzie.

Pyszne śledzie z przepisu dziadka

Śledzie można podać na wiele sposobów. Świetnie smakują w occie, śmietanie czy po kaszubsku. W moim domu śledzie od zawsze przygotowuje się jednak w oleju, według receptury dziadka Henryka. Tak przyrządzone smakują naprawdę wybitnie. Sekretem jest dodatek dwóch składników, które należy dodać na samym końcu. To właśnie one sprawiają, że potrawa wychodzi tak cudownie aromatyczna. Chodzi o dodanie kilku ziaren ziela angielskiego oraz jednego liścia laurowego na słoik. Zobaczysz, że śledzie wyjdą znacznie lepsze, niż gdybyś dodał tylko cebulę i olej, jak robi to większość osób..

Przepis: Śledzie w oleju Tak przyrządzone śledzie smakują naprawdę świetnie, musisz spróbować Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 261 w każdej porcji Składniki 3–4 filety śledziowe typu matjas

2 cebule (białe lub czerwone)

6 łyżek oleju (najlepiej rzepakowego)

opcjonalnie odrobina pieprzu (np. czerwonego) dla aromatu

trzy kulki ziela angielskiego

liść laurowy Sposób przygotowania Przygotowanie cebuliObierz cebule i pokrój w cienkie półplasterki lub piórka. Możesz ją lekko posolić, aby zmiękła i nabrała smaku. Krojenie śledziFilety śledziowe pokrój na mniejsze kawałki — tak, aby łatwo było je jeść i warstwy dobrze się układały. Dodawania pozostałych składnikówW naczyniu lub słoiku układaj śledzie i cebulę na przemian warstwami. Całość zalej olejem tak, aby składniki były nim dobrze pokryte. Dorzuć ziele angielskie i liść laurowy. Jeśli lubisz, możesz dodać szczyptę pieprzu lub kilku ziaren czerwonego pieprzu na wierzch. Włóż na kilka godzin do lodówki.

Jak wybrać dobre śledzie?

Podstawą tego dania jest oczywiście wybór dobrych śledzi. Żeby smakowały naprawdę świetnie, musisz przestrzegać kilku prostych zasad. Przede wszystkim kupuj śledzie solone „z beczki” – będą najsmaczniejsze. Powinny mieć jasną barwę. Zdecydowanie unikaj tych, które są lekko żółte. Zwróć też uwagę na zapach. Dobre śledzie pachną świeżo, morsko. Kwaśny lub „rybny” zapach to sygnał ostrzegawczy. Z kolei mięso powinno być jędrne i sprężyste. Warto też zapytać sprzedawcę, kiedy śledzie zostały wyjęte z beczki i jak długo są wystawione.

Czy śledzie są zdrowe?

Śledzie to bardzo zdrowa ryba, która dostarcza wielu cennych składników odżywczych. Są one bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają pracę serca, obniżają stan zapalny i pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Zawierają też wysokiej jakości białko oraz witaminy z grupy B. Trzeba tylko uważać na zawartość soli. Śledzie solone są dość słone, dlatego warto je przed podaniem moczyć w wodzie, jeśli zależy nam na mniejszym spożyciu sodu.

