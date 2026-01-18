Kiedyś uchodził za lekarstwo. Dziś wracamy do niego z sentymentem – zobacz, jak go zrobić

Historia tego przysmaku prawdopodobnie sięga średniowiecza. O jego pochodzenie spierają się Włosi, Hiszpanie, Niemcy i mieszkańcy Bliskiego Wschodu. Niegdyś traktowano go niczym lekarstwo. Miał wzmacniać organizm i poprawiać nastrój. Zyskał dużą popularność na całym świecie, ale był dostępny wyłącznie dla „wybranych”. Gościł na królewskich i dworskich stołach. Przez wieki był smakołykiem „od święta” – i właśnie ten prestiżowy, trochę zapomniany charakter sprawia, że dziś znów budzi duże emocje.

Luksusowy przysmak – marzenie rodem z dzieciństwa

Tym odświętnym rarytasem był marcepan. To połączenie migdałów i cukru pudru. By go zrobić, wystarczy zmiksować obrane, zblanszowane nasiona na proszek i wymieszać je ze słodzidłem. Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę czasu, możesz wykorzystać gotową mąkę migdałową. Przyda się również woda. Zadziała niczym „spoiwo”. Pamiętaj, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zamienić ją na inny płyn. Dobrze sprawdzi się na przykład woda różana, syrop migdałowy czy ulubiony likier.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz zabarwić marcepan za pomocą soku z buraka lub marchewki, kurkumy, matchy czy kakao.

Przepis: Domowy marcepan To słodki i kaloryczny przysmak. Dlatego warto spożywać go z umiarem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 14 Liczba kalorii 180 w każdej porcji Składniki 200 g mąki migdałowej

150 g cukru pudru

2–3 łyżki wody Sposób przygotowania Łączenie składnikówPrzełóż mąkę migdałową do miski, dodaj cukier puder i dokładnie wymieszaj. Stopniowo dodawaj wodę (po łyżce), cały czas zagniatając masę ręką lub łyżką. Gdy masa stanie się plastyczna, gładka i nieklejąca – marcepan jest gotowy. Chłodzenie marcepanuUformuj z masy wałek, Zawiń go szczelnie w folię i odstaw na minimum godzinę dpo lodówki.

Czy marcepan jest zdrowy?

Marcepan może być elementem dobrze zbilansowanej diety, jeśli jest zrobiony tradycyjnie – z dużą ilością migdałów i bez zbędnych dodatków. Nasiona dostarczają nienasyconych kwasów tłuszczowych, białka roślinnego, witaminy E, magnezu i potasu. Dzięki temu przysmak syci bardziej niż typowe słodycze i nie jest wyłącznie „zbiorem pustych kalorii”. Z drugiej strony to nadal słodki produkt. Zawiera sporo cukru i jest wysokokaloryczny, więc nie sprawdzi się jako codzienna przekąska. Nie należy sięgać po niego bez ograniczeń. Najważniejszy jest umiar i zdrowy rozsądek. Marcepan spożywany od czasu do czasu w niewielkich ilościach nie zaszkodzi zdrowiu i nie zrujnuje sylwetki.

