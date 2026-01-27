Zamiast po batony i ciastka sięgam po słodką przekąskę. Syci i robi różnicę w diecie

Ostatnio odkryłam genialny przepis na pieczoną ciecierzycę z miodem i cynamonem. Jest to pyszna i zdrowa alternatywa dla klasycznych słodkich przekąsek. Świetnie zaspokaja ochotę na słodycze bez sięgania po batony czy ciasteczka. Przy tym jest sycąca, dzięki wysokiej zawartości białka i błonnika pokarmowego. To idealny dodatek do kawy, herbaty lub pochrupania podczas czytania książki albo oglądania telewizji.

Przepis na pieczoną ciecierzycę z miodem

Pod wpływem ciepła cynamon z miodem zaczynają lekko „żelować” i przywierają do ziaren. W ten sposób tworzy się słodko-korzenna, chrupka przekąska. To też dobry sposób na wprowadzenie ciecierzycy do swojej diety. Przyrządzenie takiego smakołyku jest naprawdę proste. Pamiętaj jednak, że choć wydaje się szybkie, to sporo czasu zajmuje odpowiednie przygotowanie ciecierzycy. Najpierw trzeba ją moczyć przez około 12 godzin, a następnie gotować „na miękko” przez 45 minut. Później trzeba ją jeszcze ostudzić, zmieszać z cynamonem i miodem i piec przez kolejne 45 minut. Weź to pod uwagę, zanim zabierzesz się za robienie tego przysmaku.

Przepis: Ciecierzyca pieczona z miodem i cynamonem Koniecznie przygotuj tę przekąskę. Zobaczysz, że pokochasz jej smak. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 14 godz. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 182 w każdej porcji Składniki 100 g suchej ciecierzycy

2 łyżki oleju roślinnego

1 łyżka miodu

1 łyżeczka cynamonu

1 łyżka brązowego cukru

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotowanie ciecierzycyNamocz suchą cieciorkę w zimnej wodzie przez około 12 godzin. Następnie ugotuj ją do miękkości (ok. 45 min), odcedź i dobrze osusz papierowym ręcznikiem. Łączenie składnikówW misce połącz olej, miód, cukier, cynamon i sól, dokładnie mieszając, aż składniki się połączą w aromatyczną polewę. Obtaczanie ciecierzycyWrzuć do miski odcedzoną i suchą cieciorkę, a następnie dokładnie obtocz ją w przygotowanej mieszance. PieczenieRozłóż obtoczoną cieciorkę w jednej warstwie na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika nagrzanego do ok. 160 °C. Piecz przez około 40–45 minut, co jakiś czas mieszając, żeby ziarna równomiernie się zarumieniły. Po upieczeniu odstaw cieciorkę do przestudzenia.

Jakie właściwości ma ciecierzyca?

Ciecierzyca zawiera wspomniane już wcześniej duże ilości białka i błonnika pokarmowego. To nie tylko sprawia, że dłużej czujemy się syci, ale też usprawnia pracę jelit i zapobiega zaparciom. Ma również niski indeks glikemiczny, przez co zapobiega gwałtownym skokom cukru we krwi. Dodatkowo zawarta w niej amyloza (skrobia oporna) trawiona jest wolniej, co zapewnia stabilną energię przez wiele godzin.

Regularne jedzenie ciecierzycy wspiera również układ krwionośny. Obniża poziom „złego” cholesterolu LDL oraz trójglicerydów, a do tego jest bogata w magnez i potas, które pomagają regulować ciśnienie krwi. Zawiera również żelazo, które jest kluczowe w zapobieganiu anemii, a także cynk oraz selen wspierające odporność. Z kolei zawartość witamin z grupy B wspomaga pracę układu nerwowego.

Czytaj też:

Jesz szpinak, a żelazo i tak się nie wchłania. Dietetyczka mówi jasno, co robisz źleCzytaj też:

Ekspertka nie ma wątpliwości: te produkty tylko udają masło. Też ich używasz?