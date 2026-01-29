Już nie smażę schabowych. Piekę je w innej panierce i są lżejsze od klasyków

Kotlety schabowe są prawdziwym klasykiem polskiej kuchni. Chrupiąca panierka i soczyste mięso sprawiają, że naprawdę trudno im się oprzeć. Dodatkowo są dość proste w przygotowaniu i lubi je niemal każdy, dlatego zazwyczaj to one goszczą na naszych stołach podczas rodzinnych uroczystości. Żeby to danie było nie tylko smaczne, ale też nie „rujnowało” naszego zdrowia, zawsze podczas przyrządzania tego specjału trzymam się dwóch ważnych zasad.

Jak zrobić kotlety schabowe bez smażenia?

Pierwsza z nich dotyczy obróbki termicznej kotletów. Choć każdy z nas jest przyzwyczajony, że smaży się je na patelni, to znacznie lepszą metodą jest ich upieczenie. Przede wszystkim ta potrawa jest wtedy zdrowsza. Nie wymaga użycia dużej ilości tłuszczu, który podczas smażenia wchłania się w kotlety. Pieczenie pozwala także zachować więcej wartości odżywczych oraz sprawia, że kotlety są lżejsze i mniej kaloryczne. Co więcej, ciepło rozchodzi się też równomiernie, dzięki czemu mięso pozostaje soczyste w środku, a przy tym odpowiednio wypieczone. Dodatkowo zyskujemy też dużo wolnego czasu, ponieważ nie musimy stać przy patelni i pilnować, czy kotlety się nie przypalają. Wystarczy włączyć piekarnik, nastawić stoper na wskazany czas i gotowe. To też dobra metoda dla tych, którzy nie lubią zapachu smażonego oleju w swojej kuchni.

Zdrowa panierka do kotletów schabowych

Kolejny trik polega na użyciu do obtaczania kotletów schabowych innego produktu niż bułka tarta. To również odejście od tradycyjnej metody ich przyrządzania. Ja używam do tego płatków owsianych, czyli prawdziwego superfood. Możesz wykorzystać je w całości lub lekko rozdrobnić w blenderze. Ciekawym pomysłem jest też wymieszanie ich z ulubionymi ziołami.

Te płatki mają niższy indeks glikemiczny niż bułka tarta, ale to nie wszystko. Te płatki to także bogactwo błonnika pokarmowego, który sprawia, że czujemy się dłużej syci, ale wspomaga również pracę naszych jelit. Koniecznie sprawdź, jakie dokładnie płatki owsiane są najlepsze dla zdrowia.

Przepis: Pieczone kotlety schabowe Te kotlety uwielbia cała moja rodzina. Są zdrowsze i szybsze w przygotowaniu. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 412 w każdej porcji Składniki 4 plastry schabu (ok. 720 g)

2 jajka

1 szklanka płatków owsianych

sól i pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaPlastry schabu rozbij tłuczkiem (na ok. 1 cm grubości), posól i popieprz. Robienie panierkiPłatki owsiane wsyp do talerza (wcześniej możesz je zblendować). Jajka roztrzep w misce. Każdy plaster obtocz w jajku, a potem w płatkach owsianych. Pieczenie kotletówRozgrzej piekarnik do 180°C. Ułóż kotlety na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 25–30 minut, aż panierka będzie złocista.

