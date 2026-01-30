Mięciutki i obłędnie pulchniutkie. Te placuszki smakują jak u ukochanej babci

Wspomnieniem z dzieciństwa wielu osób z pewnością są placuszki smażone przez ukochaną babcię. Rumiane, pachnące wanilią i serwowane jeszcze ciepłe wprost z patelni. Tak było również u mnie. Pamiętam, że wszystkie dzieci w mojej rodzinie uwielbiały moment, gdy babcia wołała nas na pyszne placuszki.

Przepis na miękkie i puszyste placuszki

Teraz sama w swoim domu odtwarzam recepturę mojej babci na miękkie i puszyste placki. Jest ona bardzo prosta, a to słodkie danie zawsze się udaje. Ich smak i zapach nierozerwalnie łączy mi się z poczuciem beztroski, dlatego bardzo lubię przyrządzać je w leniwe weekendy.

Przepis: Mięciutkie i pulchne placuszki Te placuszki nie tylko świetnie smakują, ale też są proste w przygotowaniu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 14 Liczba kalorii 76 w każdej porcji Składniki 250 g jogurtu naturalnego

2 jajka

16 g cukru wanilinowego

170 g mąki pszennej

1½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody oczyszczonej

masło lub olej do smażenia Sposób przygotowania Mieszanie składnikówJogurt i jajka wyjmij wcześniej z lodówki, aby miały temperaturę pokojową. W dużej misce połącz jogurt, jajka oraz cukier wanilinowy i krótko wymieszaj. W osobnym naczyniu wymieszaj mąkę z proszkiem do pieczenia i sodą. Suche składniki dodaj do mokrych i delikatnie wymieszaj, tylko do połączenia – masa powinna być gładka. Smażenie plackówRozgrzej patelnię i lekko natłuść ją masłem lub olejem. Nakładaj porcje ciasta (około 2 płaskie łyżki na jednego placka), zachowując odstępy. Smaż na średnim ogniu przez około 3 minuty, aż placki wyrosną i się zarumienią, następnie przewróć i smaż jeszcze 2–3 minuty z drugiej strony.

Żeby placuszki wyszły cudownie puchate, wszystkie składniki, których używasz, muszą być w temperaturze pokojowej. Pamiętaj o tej bardzo ważnej zasadzie. Zanim przystąpisz do pracy, wyjmij je z lodówki około pół godziny wcześniej. Nie mieszaj masy też zbyt długo – rób to tylko do momentu, gdy wszystkie składniki się ze sobą połączą. Zanim zaczniesz smażyć następną partię placków, wytrzyj patelnię ręcznikiem papierowym, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Jak serwować te placuszki?

Takie placuszki najlepiej podawać jeszcze ciepłe, zaraz po usmażeniu. Możesz delikatnie polać je miodem, syropem klonowym lub jogurtem naturalnym. Świeżości całości nadadzą też owoce. Pokrój banana i kiwi w plasterki i ozdób nimi talerz z placuszkami. Jeśli jednak masz ochotę na klasykę – posyp je cukrem pudrem. Dzieci będą zachwycone, gdy takie placki zaserwujesz z masłem orzechowym lub Nutellą.

Ciekawym pomysłem jest też posypanie ich wiórkami kokosowymi, startą czekoladą, orzechami lub migdałami. Te placuszki będą idealne na śniadanie lub kolację, ale możesz je podać również w formie deseru, na przykład z gałką lodów waniliowych lub czekoladowych. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, to przygotuj placuszki „łosuchy” – również z babcinego przepisu.

