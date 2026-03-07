Masz w domu taki chleb? Lekarka ostrzega: jeden szczegół może zrujnować jego jakość

Czym kierujesz się wybierając pieczywo? Wiele osób zwraca uwagę na jego skład, cenę i świeżość. Duże znaczenie ma jednak coś jeszcze – kwestia, która w ferworze codziennych zakupów często bywa bagatelizowana. Ten błąd może mieć jednak poważne konsekwencje zdrowotne. Przypomniała o tym dr Magdalena Cubała. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych. Zobacz, jakiego chleba lepiej nie kupować, jeśli zależy ci na zdrowiu.

Takiego chleba lepiej unikać

Doktor Magdalena Cubała stanowczo odradza zakup chleba sprzedawanego w plastikowych opakowaniach. Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie wydaje się wygodne i higieniczne. Folia chroni produkt przed wysychaniem i ułatwia jego przechowywanie. Problem polega jednak na tym, że zamknięte w plastiku pieczywo może szybciej ulegać zawilgoceniu, a to z kolei sprzyja rozwojowi pleśni, a dokładniej mówiąc grzybów strzępkowych. Wytwarzają one mykotoksyny, związki, które wywierają bardzo negatywny wpływ na organizm, między innymi na wątrobę, nerki czy układ odpornościowy.

Po czym rozpoznać spleśniały chleb?

Jednym z pierwszych sygnałów wskazujących, że chleb zaczyna się psuć jest zapach. Staje się ostry, kwaśny lub ziemisty. Zmienia się również jego struktura – ze zwartej na lepką i gumowatą. Zaniepokoić powinien bezwzględnie nalot pojawiający się na powierzchni skórki lub miąższu. Zwykle ma biały, szary, zielonkawy lub niebieskawy kolor. Jeśli zauważysz go na swoim chlebie, natychmiast wyrzuć cały bochenek. Pamiętaj, że mykotoksyny mogą rozprzestrzeniać się wewnątrz produktu, nawet jeśli nie są widoczne gołym okiem.

Jak prawidłowo przechowywać pieczywo?

Najlepiej trzymać je w przewiewnym miejscu, na przykład chlebaku. Dobrze sprawdzi się też lniany lub bawełniany woreczek. Zadbaj o to, by nie dostała się do niego wilgoć. Jeśli chcesz wydłużyć świeżość zakupionego chleba, możesz też zamrozić bochenek. Taki zabieg sprawia, że część obecnych w nim węglowodanów przekształca się w skrobię oporną, która świetnie działa na organizm. Przedłuża uczucie sytości po posiłku i wspiera pracę jelit.

