Na Wielkanoc marynatę do pieczonej szynki robię inaczej. Mięso znika pierwsze ze stołu

W wielu polskich domach przed Wielkanocą trawa wielkie gotowanie. Choć półki w sklepach uginają się od gotowych wyrobów, masa osób wciąż woli dopilnować wszystkiego osobiście – od nacierania mięsa czosnkiem, po wielogodzinne pieczenie. Taki domowy schab ze śliwką czy soczysta szynka to zupełnie inna liga smaku. Aromat, który rozchodzi się po mieszkaniu podczas pieczenia, jest dla mnie sygnałem, że święta faktycznie się zaczęły. Później, gdy goście siadają do stołu, podanie własnoręcznie przygotowanego mięsa to po prostu powód do satysfakcji. Mam też swój ulubiony przepis na pieczoną szynkę.

Sprawdzony sposób na marynatę

Jeśli chcesz, by mięso naprawdę smakowało, a nie było tylko jednym z wielu półmisków na stole, warto postawić na sprawdzoną bazę. Sekretem jest tu połączenie musztardy z miodem. Wystarczy wymieszać po dwie łyżki miodu (najlepiej wielokwiatowego) i ostrej musztardy, dorzucić sporo czosnku i ulubione przyprawy do mięs. Taka mieszanka nada szynce charakteru i cudownego smaku.

Przepis: Szynka marynowana w miodzie i musztardzie Ta szynka smakuje naprawdę obłędnie, zachwycisz wszystkich gości. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 15 Liczba kalorii 114 w każdej porcji Składniki 1 kg szynki wieprzowej

2 łyżki musztardy

2 łyżki miodu

1 łyżka przyprawy do mięs

3 ząbki czosnku (drobno posiekane)

1 cebula (pokrojona w plastry)

sól i świeżo mielony pieprz Sposób przygotowania Przygotowanie mięsaSzynkę dokładnie opłucz i osusz papierowym ręcznikiem. Jeśli trzeba, usuń nadmiar tłuszczu lub błon. Robienie marynatyW misce wymieszaj musztardę, miód, przyprawy, czosnek, sól i pieprz. Natrzyj mięso dokładnie z każdej strony. Marynowanie szynkiOdstaw szynkę do lodówki na minimum kilka godzin (najlepiej na całą noc), żeby przeszła smakiem. PieczenieRozgrzej piekarnik do 180°C. Na dnie naczynia żaroodpornego ułóż plastry cebuli – będą stanowić „podkład” pod mięso i dodadzą aromatu. Połóż szynkę na cebuli i piecz około 1,5 godziny. Co 30 minut polewaj mięso powstałym sosem, żeby było soczyste. Jeśli zacznie się za bardzo rumienić, przykryj je folią aluminiową. Po wyjęciu z piekarnika odstaw ją na 10 minut, żeby soki równomiernie się rozeszły.

O czym warto pamiętać przed pieczeniem?

Przygotowanie szynki najlepiej zacząć od oczyszczenia i dokładnego osuszenia mięsa, dzięki temu marynata nie spłynie, tylko zostanie tam, gdzie powinna. Kluczowe jest, by miksturę z miodu i musztardy wetrzeć starannie w każdy centymetr mięsa. Żeby smak był głęboki, najlepiej zostawić taką szynkę w lodówce na kilka godzin, a idealnie na całą noc.

Zastosuj też mój paten i ułóż mięso na grubych plastrach cebuli. Nie tylko wzbogaci to aromat sosu, ale stworzy naturalny „ruszt”, dzięki któremu gorące powietrze będzie swobodnie krążyć pod spodem.

Jak upiec idealną szynkę?

Żeby szynka nie wyszła sucha, zacznij od nagrzania piekarnika do 180 stopni Celsjusza. Samo pieczenie trwa zazwyczaj około półtorej godziny, ale kluczem do sukcesu jest regularne podlewanie mięsa wytwarzającym się sosem (najlepiej co 30 minut). To właśnie ten zabieg gwarantuje soczystość. Jeśli zauważysz, że góra zbyt szybko ciemnieje, nakryj ją luźno folią aluminiową. Dzięki temu środek „dojdzie”, a wierzch się nie spali.

Jeśli masz pod ręką termometr kuchenny, celuj w 70 stopni Celsjusza wewnątrz mięsa. To optymalny moment na wyjęcie z piekarnika. Odpoczynek to najważniejszy krok – po upieczeniu daj szynce odpocząć przez około 10 minut przed krojeniem. Dzięki temu soki zostaną wewnątrz włókien, a każdy plaster będzie smakował tak samo dobrze.

