Większość wyrzuca sałatkę jarzynową po świętach. Ja robię z niej coś lepszego niż kotlety

Z raportów opublikowanych przez Banki Żywności wynika, że ponad 60 procent Polaków przyznaje się do marnowania żywności. Ja staram się żyć i gotować w duchu „zero waste”. Niczego nie wyrzucam, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Gdy po świętach zostają mi zapasy sałatki jarzynowej, przerabiam je na inną sycącą przekąskę. Nie wymaga wiele pracy, a smakuje obłędnie.

Co zrobić z sałatki jarzynowej po świętach?

Z sałatki jarzynowej, która została po świętach robię pyszne jarskie kotleciki. Ich przygotowanie jest banalnie proste. Na dobrą sprawę wystarczy zblendować wielkanocną przekąskę i dorzucić do niej kaszę mannę, która „zwiąże” tłuszcz obecny w sałatce. Jeśli pominiesz wspomniany dodatek, kotleciki „rozpłyną się” na patelni. Majonez to w dużej mierze olej i jajka. Pod wpływem wysokiej temperatury traci swoją emulsyjną formę i staje się płynny. W efekcie cała masa tworzy bezkształtną papkę. Poza tym jeśli „baza” jest zbyt rzadka, nie można jej nadać odpowiedniej formy.

Wskazówka: Jeżeli nie masz pod ręką kaszy manny, użyj jęczmiennej. Dodaj ją do masy w ugotowanej formie. Pęcznieje, chłonąc wilgoć i tłuszcz, co sprawia, że kotlety są wyjątkowo puszyste w środku i nie rozpadają się podczas smażenia.

Inne propozycje wykorzystania sałatki jarzynowej

Katarzyna Bosacka robi z sałatki jarzynowej tartę na czerstwym chlebie. Zalewa pokrojone pieczywo wodą i moczy je przez 15 minut, a potem odcedza na sitku i łączy z jajkiem. Powstaje z niego spód, który po upieczeniu wypełnia farszem i posypuje startym serem. Całość wstawia do piekarnika jeszcze raz na około 20-30 minut. Tak przygotowaną tartę możesz podać z jogurtem naturalnym lub gęstą, kwaśną śmietaną. To również świetny dodatek do zupy, na przykład pomidorowej.

Przepis: Kotlety z sałatki jarzynowej Danie z odzysku, które smakuje genialnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki 600 g sałatki jarzynowej

1 duże jajko

ok. 3-4 łyżki suchej kaszy manny

1/2 pęczka koperku Dodatkowo: bułka tarta do obtoczenia kotletów

olej do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZblenduj sałatkę na niemal gładką masę, a następnie wbij do niej jajko, dodaj posiekany koperek i dokładnie wymieszaj. Łączenie składnikówWsyp do masy 3–4 łyżki suchej kaszy manny. Wyrób całość ręcznie, aż składniki się połączą. Odstaw masę na 15-20 minut. W tym czasie kasza manna napęcznieje i wchłonie nadmiar płynu. Formowanie i smażenie kotletówFormuj owalne kotlety. Każdy z nich obtocz w bułce tartej. Kładź kotlety na dobrze rozgrzany olej. Smaż na średnim ogniu z obu stron, aż będą złociste.

