Dietetyk wypatrzył w Lidlu makaron lepszy od zwykłego. Ma 24 g białka i ponad 6 g błonnika

Makaron to nie tylko doskonały dodatek do zup, ale też świetna „baza” dań inspirowanych włoską kuchnią. Zanim jednak kolejny raz sięgniesz po zwykłe spaghetti czy „nitki”, zwróć uwagę na ten produkt z oferty Lidla. Wygląda niepozornie, ale zachwycił znanego dietetyka. Jakub Woźniak radzi, by włączać go do menu regularnie, przynajmniej raz w tygodniu. Sprawdźcie dlaczego.

Ten makaron z Lidla zachwyca składem

Makarony zwykle kojarzą się z „pustymi kaloriami”, które sprzyjają przybieraniu na wadze i „skokom” poziomu cukru we krwi. Produkt z Lidla, który zachwycił dietetyka, skutecznie „przełamuje” ten stereotyp. To fusilli marki Combino. Produkt wyróżnia się na tle konkurencji, bo – jak podkreśla Jakub Woźniak – powstał ze zblendowanej suchej soczewicy połączonej z wodą.

Dzięki temu, że ten makaron to tak naprawdę warzywo, mamy tutaj 24 g białka i ponad 6 g błonnika. Naprawdę bardzo fajny skład i naprawdę niewielka ilość soli – zauważa dietetyk w jednym z nagrań udostępnionych w sieci.

Warto podkreślić, że wartości odżywcze wskazane przez eksperta dotyczą stugramowej porcji produktu. Już niewielka jego ilość zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i pozwala skutecznie zapanować nad chęcią podjadania, co w konsekwencji ułatwia kontrolowanie masy ciała i zrzucanie nadprogramowych kilogramów. „Oprócz tego, że macie tu dużo białka roślinnego które jak udowodniono działa prozdrowotnie, macie też dużo błonnika no i macie jeszcze porcję warzyw. Trzy w jednym. Jak najbardziej polecam do obiadu” – zaznacza ekspert.

Z czym łączyć makaron z soczewicy?

Sam makaron z soczewicy to genialna i pożywna baza. Można go dodawać nie tylko do zup, ale także łączyć z rozmaitymi sosami. Będzie doskonale współgrać między innymi z dipem pomidorowym wzbogaconym o z czosnek, odrobinę oliwy z oliwek i świeżą bazylię. Warto unikać ciężkich dodatków na bazie tłustej śmietany. Zdecydowanie lepiej sprawdzą się te w lżejszej wersji, gdzie pierwsze skrzypce gra jogurt naturalny.

