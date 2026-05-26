Smakują jak ruskie od babci, ale nie lepię ani jednej sztuki. Warto znać ten patent

Tradycyjne pierogi ruskie to danie, które znika ze stołu w mgnieniu oka, ale ich przygotowanie potrafi zniechęcić nawet najbardziej zdeterminowanych domowych kucharzy. Godziny spędzone przy stolnicy i zagniatanie elastycznego ciasta potrafią nadwyrężyć nawet najbardziej anielską cierpliwość. Znalazłam jednak na to świetny sposób. Od kiedy stosuję pewien prosty trik, rodzina domaga się przysmaków niemal co tydzień.

Jak zrobić pierogi ruskie bez lepienia?

Sekret tych błyskawicznych pierogów tkwi w całkowitym pominięciu tradycyjnego ciasta. Mieszam po prostu ugotowane ziemniaki z twarogiem, dorzucam zeszkloną i całość mocno doprawiam. Z powstałej masy od razu formuję w dłoniach zgrabne kulki. Kluczowym krokiem jest jednak przygotowanie odpowiedniej panierki, która utrzyma miękki farsz w ryzach podczas gotowania.

Zamiast mozolnie zagniatać mąkę z wodą, robię kuleczkom ekspresową kąpiel. Roztrzepuję jajka z odrobiną wody i soli. Uformowane porcje zanurzam trzykrotnie w masie jajecznej, a następnie trzykrotnie obtaczam w mące pszennej. Dzięki temu prostemu zabiegowi po ugotowaniu zyskują zwartą „otoczkę” idealnie imitującą pierogowe ciasto. Nic się nie rozpada, a cały proces zajmuje zaledwie ułamek tego czasu, który musiałabym poświęcić na lepienie klasycznych ruskich.

Wskazówka: Do zrobienia tego dania możesz wykorzystać ziemniaki, które zostały ci z wczorajszego obiadu. W efekcie nic się nie zmarnuje.

Przepis: Pierogi ruskie bez lepienia Smakują jak u babci, a zrobisz je w mgnieniu oka. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki Na omastę: 200 g wędzonej słoniny

2 cebule

sól do smaku Na masę: 300 g ugotowanych ziemniaków

250 g twarogu półtłustego

1/2 porcji omasty

sól do smaku

pieprz do smaku Dodatkowo: 3 jajka

sól

mąka pszenna

50 ml wody Sposób przygotowania Szykowanie omastySłoninę pokrój w kostkę i powoli wytop na patelni. Dodaj drobno posiekaną cebulę i smaż do uzyskania złotego koloru. Przygotowywanie masyTwaróg oraz ugotowane ziemniaki przepuść przez praskę wprost do dużej miski. Dodaj połowę usmażonej omasty, dopraw solą i świeżo zmielonym pieprzem, wyrób dokładnie i uformuj kulki. Panierowanie kulekDo głębokiego talerza wbij jajka, wlej wodę, dodaj szczyptę soli i roztrzep całość widelcem. Każdą kulkę obtaczaj trzykrotnie w masie jajecznej i trzykrotnie w mące pszennej. Gotowanie kulekW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzucaj kuleczki na wrzątek i gotuj je dokładnie dwie minuty od momentu wypłynięcia. Następnie przełóż je do omasty.

Jak podawać ruskie pierogi bez lepienia?

Takie oszukane pierogi ruskie nie potrzebują skomplikowanych dodatków, bo ich największą siłą jest domowa prostota. Najlepiej smakują okraszone solidną porcją omasty. Zawsze przygotowuję ją na bazie wędzonej słoniny, którą kroję w drobną kostkę i powoli wytapiam na patelni na małym ogniu. Gdy skwarki stają się rumiane i chrupiące, dorzucam drobno posiekaną cebulę i smażę, aż nabierze złotego koloru. Połowę tak przygotowanej mieszanki dodaję bezpośrednio do farszu, co niesamowicie podbija jego smak, a resztę zachowuję do polania gotowych kulek już na talerzu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by serwować przysmaki inaczej – podsmażone na patelni z chrupiącym boczkiem i ziołowo-śmietanowym sosem.

