Dodaję 2 łyżki do kopytek. Wychodzą miękkie i delikatne jak chmurka

Kopytka to jeden ze smaków mojego dzieciństwa. Babcia zawsze chętnie mi je przygotowywała. Były delikatne, a jednocześnie sprężyste. Zawsze rozpływały się w ustach. Z czasem ich „odtworzenie” stało się dla mnie nie lada wyzwaniem. Testowałam różne receptury i proporcje składników, ale bez skutku. Dopiero zmiana jednego składnika sprawiła, że zaczęły wychodzić takie jak trzeba – lekkie, puszyste i pyszne. Sprawdź, czy znasz ten trik.
Patent na miękkie i delikatne kopytka jak u babci
Bazę kopytek stanowią ziemniaki. Najlepiej sprawdzają się te z wysoką zawartością skrobi. To właśnie ona nadaje „kluseczkom” odpowiednią konsystencję. Sprawia, że są mięciutkie, a jednocześnie działa niczym spoiwo. Dzięki niej przysmaki nie rozpadają się podczas gotowania czy smażenia. Ilość skrobi w ziemniakach w bywa jednak różna. Zależy między innymi od odmiany i sposobu przechowywania warzyw. Na szczęście znalazłam doskonały sposób na „ustabilizowanie” ciasta na kopytka. Jedna mała zmiana daje naprawdę wielki efekt. Cały sekret tkwi w dodaniu do masy mąki ziemniaczanej. Już dwie łyżki wystarczą by uzyskać efekt jak u babci.
O czym jeszcze pamiętać, robiąc kopytka?
Robiąc kopytka, nie przesadzaj z ilością mąki. W przeciwnym razie ciasto stanie się twarde, a kluski gumowate. Nie wyrabiaj go też zbyt długo. Powinno być miękkie, lekko klejące. Wrzucaj kluseczki na lekko osoloną, wrzącą wodę i wyjmuj zaraz po wypłynięciu na powierzchnię.
Przepis: Kopytka z mąką ziemniaczaną
Delikatne, miękkie i lekkie kopytka, które udają się za każdym razem.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 35 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 210 w każdej porcji
Składniki
- 1 kg ugotowanych ziemniaków
- 150 g mąki pszennej
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 30 g)
- 1 jajko
- sól do smaku
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówUgnieć dokładnie ugotowane, jeszcze lekko ciepłe ziemniaki. Zadbaj o to, żeby masa była gładka i bez grudek. Odstaw na chwilę do lekkiego przestudzenia.
- Łączenie składnikówDodaj jajko, mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Wyrób szybko miękkie ciasto. Nie zagniataj zbyt długo, żeby masa nie zrobiła się twarda.
- Formowanie kopytekPodziel ciasto na kilka części. Z każdej uformuj wałek i pokrój na małe kawałki pod skosem. Lekko oprósz mąką, jeśli się kleją.
- Gotowanie kopytekWrzuć kopytka do osolonej, wrzącej wody. Gotuj do momentu wypłynięcia. Wyjmij od razu łyżką cedzakową.
Z czym podać kopytka?
W wersji klasycznej najlepiej smakują polane stopionym masłem z rumianą bułką tartą lub okraszone skwarkami z boczku i podsmażoną cebulką. Możesz też śmiało serwować je z bazyliowym pesto i odrobiną startego sera. Doskonale komponują się również z rozmaitymi sosami, na przykład grzybowym. Jeśli wolisz wariant „na słodko” podaj kopytka z twarożkiem, owocami i odrobiną cynamonu. To doskonała opcja na szybki lunch dla dzieci, które uwielbiają te miękkie kluseczki w każdej postaci.
