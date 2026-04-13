Dodaję 2 łyżki do kopytek. Wychodzą miękkie i delikatne jak chmurka
Kopytka ułożone na stolnicy
Marzą ci się delikatne kopytka, miękkie i puszyste niczym chmurka? Zastosuj jeden prosty patent, a osiągniesz ten efekt bez najmniejszego problemu.

Kopytka to jeden ze smaków mojego dzieciństwa. Babcia zawsze chętnie mi je przygotowywała. Były delikatne, a jednocześnie sprężyste. Zawsze rozpływały się w ustach. Z czasem ich „odtworzenie” stało się dla mnie nie lada wyzwaniem. Testowałam różne receptury i proporcje składników, ale bez skutku. Dopiero zmiana jednego składnika sprawiła, że zaczęły wychodzić takie jak trzeba – lekkie, puszyste i pyszne. Sprawdź, czy znasz ten trik.

Patent na miękkie i delikatne kopytka jak u babci

Bazę kopytek stanowią ziemniaki. Najlepiej sprawdzają się te z wysoką zawartością skrobi. To właśnie ona nadaje „kluseczkom” odpowiednią konsystencję. Sprawia, że są mięciutkie, a jednocześnie działa niczym spoiwo. Dzięki niej przysmaki nie rozpadają się podczas gotowania czy smażenia. Ilość skrobi w ziemniakach w bywa jednak różna. Zależy między innymi od odmiany i sposobu przechowywania warzyw. Na szczęście znalazłam doskonały sposób na „ustabilizowanie” ciasta na kopytka. Jedna mała zmiana daje naprawdę wielki efekt. Cały sekret tkwi w dodaniu do masy mąki ziemniaczanej. Już dwie łyżki wystarczą by uzyskać efekt jak u babci.

O czym jeszcze pamiętać, robiąc kopytka?

Robiąc kopytka, nie przesadzaj z ilością mąki. W przeciwnym razie ciasto stanie się twarde, a kluski gumowate. Nie wyrabiaj go też zbyt długo. Powinno być miękkie, lekko klejące. Wrzucaj kluseczki na lekko osoloną, wrzącą wodę i wyjmuj zaraz po wypłynięciu na powierzchnię.

Przepis: Kopytka z mąką ziemniaczaną

Delikatne, miękkie i lekkie kopytka, które udają się za każdym razem.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
35 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
210 w każdej porcji

Składniki

  • 1 kg ugotowanych ziemniaków
  • 150 g mąki pszennej
  • 2 łyżki mąki ziemniaczanej (ok. 30 g)
  • 1 jajko
  • sól do smaku

Sposób przygotowania

  1. Szykowanie składnikówUgnieć dokładnie ugotowane, jeszcze lekko ciepłe ziemniaki. Zadbaj o to, żeby masa była gładka i bez grudek. Odstaw na chwilę do lekkiego przestudzenia.
  2. Łączenie składnikówDodaj jajko, mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Wyrób szybko miękkie ciasto. Nie zagniataj zbyt długo, żeby masa nie zrobiła się twarda.
  3. Formowanie kopytekPodziel ciasto na kilka części. Z każdej uformuj wałek i pokrój na małe kawałki pod skosem. Lekko oprósz mąką, jeśli się kleją.
  4. Gotowanie kopytekWrzuć kopytka do osolonej, wrzącej wody. Gotuj do momentu wypłynięcia. Wyjmij od razu łyżką cedzakową.

Z czym podać kopytka?

W wersji klasycznej najlepiej smakują polane stopionym masłem z rumianą bułką tartą lub okraszone skwarkami z boczku i podsmażoną cebulką. Możesz też śmiało serwować je z bazyliowym pesto i odrobiną startego sera. Doskonale komponują się również z rozmaitymi sosami, na przykład grzybowym. Jeśli wolisz wariant „na słodko” podaj kopytka z twarożkiem, owocami i odrobiną cynamonu. To doskonała opcja na szybki lunch dla dzieci, które uwielbiają te miękkie kluseczki w każdej postaci.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl