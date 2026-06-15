Jedz je zamiast słodyczy. Garść dziennie wspiera serce i pomaga trzymać cukier w ryzach

Zamiast sięgać po słodkie, wysokokaloryczne i mało wartościowe przekąski, warto wybierać zdrowe alternatywy. Świeże owoce, warzywa, orzechy czy naturalne jogurty dostarczają organizmowi cennych składników odżywczych, witamin i minerałów. Takie przekąski pomagają utrzymać energię na dłużej, wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Jeśli będziesz wybierać je każdego dnia, twój organizm z pewnością ci się odwdzięczy.

Migdały na zdrowe serce i niższy poziom cukru

Przykładem zdrowej i wartościowej przekąski są migdały.

Są one bardzo dobrym źródłem błonnika, wapnia, magnezu, cynku i potasu – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dietetyk Bartosz Kulczyński.

To zestaw składników ważnych dla pracy jelit, mięśni, układu nerwowego i serca. Błonnik obecny w migdałach pomaga regulować pracę jelit, wspiera trawienie i daje uczucie sytości, co wpływa na lepszą kontrolę apetytu i poziomu cukru we krwi. Wapń jest kluczowy dla zdrowia kości i zębów, a także dla prawidłowej pracy mięśni i serca. Magnez wspiera układ nerwowy i mięśniowy. Cynk odgrywa ważną rolę w odporności oraz procesach regeneracji tkanek, a potas pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi i równowagę elektrolitową, wspierając przy tym pracę serca i mięśni.

Specjalista od zdrowego odżywiania zauważył jednak, że migdały to przede wszystkim bardzo wartościowy produkt dla osób, które mają problem z krążeniem.

A to dlatego, że spożywanie migdałów wiąże się z obniżeniem trójglicerydów we krwi, poprawą zawartości lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli HDL, do lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL, a także ze wzmocnieniem naczyń krwionośnych – powiedział.

Sposoby jedzenia migdałów

Dietetyk wyjaśnił, że migdały świetnie sprawdzą się jako przekąska. Wystarczy jedna garść dziennie. Staraj się jednak nie jeść więcej, ponieważ są dość kaloryczne. Można też przygotować z nich krem migdałowy, idealny do smarowania tostów. Można je też dodawać do potraw – zarówno tych słodkich, jak i wytrawnych. Będą idealne na przykład do owsianki, jogurtu lub musli, gdzie podnoszą wartość odżywczą i dodają chrupkości. Jeśli wsypiesz je do sałatek, nadasz całość bardziej wyrazisty smak i ciekawszą teksturę.

Często wykorzystuje się je też do ciast, ciasteczek czy jako posypkę do lodów. Dobrze pasują również do dań azjatyckich, gdzie wzbogacają smak potraw z ryżem lub warzywami.

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