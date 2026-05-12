Kiełbasa z grilla może poczekać. Ewa Wachowicz nadziewa jabłka i kładzie na ruszt

Kocham tradycje, ale w pewnym momencie klasyczne przysmaki z grilla stały się dla mnie po prostu nudne. Dlatego postanowiłam je nieco „podkręcić”. Gdy szukałam sposobu, jak się do tego zabrać, z pomocą przyszła mi Ewa Wachowicz i jej przepis na pyszną przekąskę z rusztu. Gdy zrobiłam ją po raz pierwszy, bliscy byli w szoku. Teraz domagają jej się niemal przy każdym rodzinnym spotkaniu. Nie protestuje, bo jest naprawdę prosta w przygotowaniu.

Przysmak z grilla Ewy Wachowicz bije klasykę na głowę

Ta przekąska Ewy Wachowicz bazuje na prostych, dobrze znanych składnikach. To wydrążone jabłka nadziewane prostym farszem z kaszanki i paru dodatków. Największym wyzwaniem przy przygotowywaniu jakichkolwiek faszerowanych przysmaków jest nierównomierne rozłożenie temperatury. Znana restauratorka rozwiązuje ten problem jednym trafnym ruchem. Pod koniec grillowania przykrywa owoce z „kapeluszami” pokrywą od grilla. Jeśli korzystasz ze zwykłego, otwartego rusztu, nałóż na nie dużą, metalową miskę. Pod szczelnym przykryciem błyskawicznie tworzy się obieg gorącego powietrza i powstaje efekt pieca konwekcyjnego na świeżym powietrzu.

Jak zrobić jabłka faszerowane kaszanką z grilla?

Zacznij od przygotowania kaszanki. Wbrew pozorom nie wymaga ona żadnych skomplikowanych zabiegów. Wystarczy, że zdejmiesz z niej osłonkę, a następnie rozdrobnisz całość widelcem i wymieszasz z ząbkiem czosnku. Zdaniem Ewy Wachowicz nie potrzeba żadnych innych dodatków. Jeśli jednak chcesz, możesz sięgnąć po inne składniki, na przykład musztardę czy słodką paprykę. Do tego przepisu wybieraj twarde, lekko kwaśne odmiany jabłek, na przykład szarą renetę, ligol lub antonówkę. Dzięki temu zyskasz pewność, że skórka nie pęknie pod wpływem wysokiej temperatury. Jego naturalna kwasowość idealnie przełamuje ciężki smak podrobów.

Przepis: Przekąska z grilla Ewy Wachowicz Jabłka nadziewane kaszanką to prawdziwy hit. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 215 w każdej porcji Składniki 4 jabłka

200 g kaszanki

1 ząbek czosnku

sól i pieprz (do smaku) Sposób przygotowania Robienie farszuKaszankę wyjmij z osłonki, przełóż do miski i dokładnie rozgnieć widelcem. Dodaj przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, dopraw solą oraz pieprzem. Całość wymieszaj na jednolitą masę. Szykowanie jabłekZ każdego jabłka odetnij samą górną część z ogonkiem, tworząc tak zwany „kapelusz”. Ostrożnie wydrąż gniazda nasienne i część miąższu, uważając, by nie dociąć dna na wylot. Faszerowanie i grillowanie jabłekWydrążone owoce napełnij ciasno przygotowaną wcześniej kaszanką. Przykryj jabłka odciętymi „kapeluszami” i ułóż na ruszcie. Pod koniec pieczenia przykryj je pokrywą od grilla lub dużą metalową miską, aby całość mocno się podgrzała.

