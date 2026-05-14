Ta karkówka rozpływa się w ustach. Jeden krok przed duszeniem zmienia wszystko

Przepis na karkówkę w tej pysznej odsłonie dostałam od znajomego, zdeklarowanego miłośnika polskiej kuchni, dla którego obiad bez porządnego kawałka mięsa na talerzu po prostu nie istnieje. Muszę mu podziękować, bo to danie bije na głowę większość restauracyjnych przysmaków. W dodatku jest bardzo proste w przygotowaniu. Nie wymaga wiele pracy, a efekt zachwyca za każdym razem.

W czym tkwi tajemnica miękkiej i soczystej karkówki?

Sekretem dania jest marynata. Ja przygotowuję ją na bazie ziół i przypraw, między innymi kminku, majeranku, rozmarynu i wędzonej papryki. Jeśli jednak chcesz możesz sięgnąć również po inne lubiane składniki, na przykład musztardę czy chili. Ważne, by karkówka „odpoczęła” w marynacie co najmniej kilka godzin. Czas działa bowiem na jej korzyść. Sprawia, że włókna białkowe obecne w mięsie kruszeją, dzięki czemu przysmak staje się znacznie delikatniejszy i wręcz rozpływa się w ustach.

W tym przypadku duże znaczenie ma jeszcze jedna kwestia – wstępna obróbka termiczna kawałków karkówki. Pozwala „zamknąć” pory mięsa. W efekcie wszystkie soki zostają w środku. Obsmażanie powinno odbywać się na mocno rozgrzanej patelni. Nie może jednak trwać zbyt długo – w przeciwnym razie efekt będzie odwrotny od zamierzonego, a danie wyjdzie suche, twarde i niesmaczne.

Jak zrobić duszoną karkówkę w sosie własnym?

Odpowiednie przygotowanie karkówki to podstawa, ale liczy się również sos. Możesz go zrobić na tej samej patelni, na której wcześniej obsmażało się mięso i to bez użycia mąki. Cebula naturalnie zagęści całość. Wskazówka: W tym daniu najlepiej sprawdzi się wieprzowina poprzerastana tłuszczem. Dzięki niemu nie wysycha zbyt szybko. To także wspaniały nośnik smaku. Sprawia, że danie staje się bardziej esencjonalne.

Przepis: Duszona karkówka w sosie własnym Sycący i smaczny obiad dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 723 w każdej porcji Składniki 1 kg karkówki wieprzowej bez kości

2 średnie cebule

2 ząbki czosnku

2 duże liście laurowe

3 kulki ziela angielskiego

sól i pieprz do smaku Na marynatę: 2 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżeczki mielonego kminku

2 ząbki czosnku

1 łyżka majeranku

1/2 łyżki rozmarynu

1 łyżeczka wędzonej papryki Dodatkowo: 600 ml bulionu warzywnego Sposób przygotowania Szykowanie mięsaKarkówkę pokrój w równe plastry o grubości 2 cm i umieść w misce. Dodaj oliwę, czosnek oraz pozostałe składniki na marynatę. Dokładnie wymieszaj całość i wstaw do lodówki na minimum 2 godziny. Po tym czasie obsmaż mięso na suchej i mocno rozgrzanej patelni z obu stron, oprósz solą oraz pieprzem i przełóż do brytfanki. Przygotowywanie pozostałych składnikówObierz cebulę i czosnek. Pierwsze warzywo pokrój w piórka, a drugie drobno posiekaj. Podsmaż je na pozostałym tłuszczu razem z liściami laurowymi oraz zielem angielskim. Potem dodaj zawartość patelni do mięsa. Duszenie karkówkiZalej karkówkę i pozostałe składniki gorącym bulionem. Duś całość pod przykryciem na małym ogniu, aż mięso zmięknie. Na koniec zdejmij pokrywkę i gotuj jeszcze chwilę, by odparować nadmiar płynu i zagęścić sos.

Z czym podawać duszoną karkówkę?

Mięso świetnie komponuje się z wieloma różnymi produktami. Możesz śmiało łączyć je z ziemniakami, kaszą, ryżem, a także kopytkami czy kluskami śląskimi. Doskonale smakuje w towarzystwie różnych kiszonek.

