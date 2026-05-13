Wydaje ci się, że kupujesz masło? Ekspertka ostrzega: możesz się rozczarować

Masło to produkt, który gości w wielu polskich domach i jest jednym z podstawowych składników kuchni. Wykorzystujemy je na co dzień do smarowania chleba, dzięki czemu kanapki zyskują delikatny smak i aromat. Doskonale sprawdza się również podczas smażenia, nadając potrawom charakterystyczny, maślany posmak. Często dodaje się je także do placuszków, ciast i innych wypieków, ponieważ poprawia ich strukturę i sprawia, że stają się bardziej puszyste i aromatyczne.

Te produkty to „oszukane” masło

Katarzyna Bosacka jakiś czas temu opublikowała w sieci post, w którym przypomniała, że nie każdy tłuszcz, nawet ten, który ma w nazwie masło, rzeczywiście nim jest. Wielu producentów stosuje różne chwyty marketingowe, projektując opakowania produktów spożywczych w sposób, który może sugerować, że mamy do czynienia z masłem. Często umieszczają na nich ilustracje krów oraz skopków, czyli tradycyjnych naczyń używanych do przechowywania mleka lub śmietany. Niekiedy nieświadomy konsument sięga po taki produkt, sądząc, że wybiera tradycyjne masło do smarowania. W rzeczywistości jednak skład i charakter takiego wyrobu mogą być zupełnie inne. Jeden z takich produktów przedstawiony przez ekspertkę miał w sobie zaledwie 34 proc. takiego tłuszczu.

Dlatego na opakowaniu zawsze warto przeczytać, czy to nie jest miks masła i margaryny – powiedziała.

Jednym z takich przykładów „oszukanego” masła jest słynne MR. Kiedyś było ono nazywane masłem roślinnym, jednak trzeba pamiętać, że jest to po prostu margaryna. Dodała, że w 100 procentach są to oleje roślinne. Ciekawym produktem jest też „Finuu”.

Niby z najwyższej półki, bardzo mocno reklamowany. Na opakowaniu mamy krowę, a masła 47 proc., więc nadal mało. Do tego kosztuje 44,5 zł za kilogram – wyjaśniła.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Wiele osób zastanawia się, co jest zdrowsze – masło czy margaryna. Oba produkty mają swoich zwolenników i budzą sporo wątpliwości w kontekście wpływu na zdrowie.

Z punktu widzenia współczesnej dietetyki margaryna w większości przypadków jest korzystniejszym wyborem dla zdrowia niż masło. Warto jednak pamiętać, aby wybierać margaryny miękkie/kubkowe (te w pudełkach), a nie margaryny twarde (te w kostkach) – powiedziała dietetyczka Kinga Ołdak w rozmowie z „Wprost”.

