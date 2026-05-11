Zapomnij o mące. To kokosowe ciasto ze skyrem to hit, który robi się niemal sam

Zazwyczaj szukamy prostych przepisów na ciasta, które nie wymagają wielu składników ani skomplikowanych technik. Najczęściej wybieramy takie, które można szybko przygotować i które nie zajmują dużo czasu. Ważne jest też, żeby były sprawdzone i wychodziły nawet osobom bez dużego doświadczenia w pieczeniu. Dzięki temu ich robienie staje się przyjemnością, a nie wyzwaniem.

Przepis na proste ciasto kokosowe

Ostatnio trafiłam na świetny przepis dietetyczki Anny Jędrej na ciasto kokosowe. Smakuje naprawdę genialnie, przygotowuje się je bardzo prosto i nie trzeba nawet dodawać mąki. Robi się je z jajek, skyru naturalnego, wiórków kokosowych i miodu. Jest więc lekkie, a jednocześnie sycące i bogate w białko. Można je wzbogacić malinami lub borówkami, które dodają świeżości i lekkiej kwasowości. Całość piecze się w okrągłej formie przez około 45–55 minut, aż ciasto się zetnie i delikatnie zarumieni.

Przepis: Ciasto kokosowe bez mąki Jeśli uwielbiasz kokosowy smak, musisz spróbować tego wypieku. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 10 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 245 w każdej porcji Składniki 5 jaj

2,5 szklanki wiórków kokosowych

500 g skyra naturalnego

3–5 łyżek miodu (w zależności, jak słodkie lubisz) opcjonalnie: maliny lub borówki (mogą być mrożone) Sposób przygotowania Mieszanie składnikówJajka wymieszaj ze skyrem, wiórkami kokosowymi i miodem na gładką masę. Opcjonalnie dodaj owoce. PieczeniePrzelej do okrągłej formy (ok. 20 cm średnicy) i piecz przez 45-55 minut w 170°C – do lekkiego zarumienienia i ścięcia środka.

Pomysły na inne przysmaki o smaku kokosa

Jeśli lubisz kokos, możesz spróbować wielu prostych i smacznych przysmaków o tym smaku. Świetnie sprawdzają się kokosowe kulki. Wystarczy zmiksować wiórki kokosowe z daktylami i odrobiną masła orzechowego, a następnie uformować małe kulki i je schłodzić. To szybka, zdrowa przekąska bez pieczenia.

Dobrym pomysłem jest też pudding chia z mlekiem kokosowym. Nasiona te zalane mlekiem kokosowym po kilku godzinach w lodówce tworzą kremowy deser, który można podać z owocami mango lub malinami. Jeśli masz ochotę na coś pieczonego, kokosowe muffinki albo ciasteczka kokosowe na bazie jajek i wiórków kokosowych będą prostą alternatywą dla tradycyjnych wypieków. Na lato świetnie sprawdzają się też domowe lody kokosowe. Wystarczy zmiksować mleko kokosowe z bananem i zamrozić, aby uzyskać naturalny, kremowy deser. Ja osobiście bardzo lubię też przygotowywać dietetyczne kulki kokosowe.

