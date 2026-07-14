Latem nie piekę klasycznego sernika. Pod różową warstwą kryje się kremowy środek

Gdy na dworze panują wysokie temperatury, chyba nikt nie ma ochoty, by włączać piekarnik. Ochota na słodkie smakołyki wcale wtedy jednak nie mija. Dobrym pomysłem jest więc przygotowanie zimnego deseru. Nie muszą to być lody czy sorbety. Moim faworytem latem jest sernik po japońsku z galaretką. Smakuje naprawdę obłędnie.

Przepis na sernik japoński z galaretką

Sernik japoński na zimno z galaretką to obowiązkowy element w moim letnim menu. Do tego dodaję truskawki, na które aktualnie jest sezon. Całość smakuje naprawdę obłędnie.

Robiąc ten deser, przestrzegaj kilku prostych zasad. Chodzi między innymi o to, by dobrze schłodzić śmietankę. Musi być naprawdę bardzo zimna. Istotne jest również, by jej nie „przebić”. Po dodaniu twarogu miksuj krótko i na niskich obrotach – tylko do połączenia składników. Zbyt długie miksowanie może sprawić, że masa zrobi się rzadsza. Twaróg również powinien być schłodzony, dzięki temu masa będzie bardziej stabilna.

Najważniejszym etapem jest przygotowanie żelatyny. Powinna się całkowicie rozpuścić. Najpierw zahartuj ją kilkoma łyżkami masy serowej, a dopiero potem dodawaj resztę. To zmniejsza ryzyko grudek. Nie może też zacząć tężeć przed połączeniem z masą. Jeśli jednak pojawią się grudki, nie panikuj. Delikatnie podgrzej mieszankę z żelatyną (np. kilka sekund w mikrofalówce lub nad ciepłą kąpielą wodną), aż ponownie stanie się płynna. Następnie kontynuuj mieszanie.

Przepis: Sernik japoński z galaretką Uwielbiam ten deser, też musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 5 godz. 50 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 462 w każdej porcji Składniki Spód z kakaowych herbatników lub biszkoptów: ok. 200–250 g kakaowych biszkoptów lub herbatników

100 g roztopionego, przestudzonego masła Masa serowa: 1/2 szklanki gorącej wody

3 łyżki żelatyny

500 ml zimnej śmietanki 30%

6 łyżek cukru pudru

30 g cukru wanilinowego (2 opakowania)

1 kg twarogu sernikowego, zmielonego Galaretka: 500 ml wody

2 galaretki truskawkowe

500 g świeżych truskawek

opcjonalnie 10 pokrojonych na plasterki truskawek Sposób przygotowania Robienie spoduFormę wyłóż papierem do pieczenia. Na dnie ułóż warstwę z pokruszonych herbatników/ biszkoptów zmieszanych z masłem. Przygotowanie masy serowejŻelatynę wsyp do gorącej wody i dokładnie wymieszaj, aż całkowicie się rozpuści. Odstaw do lekkiego przestudzenia. Zimną śmietankę ubij z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym na sztywną masę. Dodawaj stopniowo twaróg, miksując na małych obrotach tylko do połączenia składników. Do rozpuszczonej żelatyny dodaj kilka łyżek masy serowej i wymieszaj. Następnie stopniowo połącz ją z resztą masy, aby żelatyna równomiernie się rozprowadziła. Gotową masę serową wyłóż na zrobiony wcześniej spód, wyrównaj powierzchnię i wstaw do lodówki. Przyrządzenie musu truskawkowegoZagotuj 500 ml wody, przelej do miski i wsyp galaretki truskawkowe. Mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Truskawki zmiksuj na gładki mus i połącz z rozpuszczonymi galaretkami. Odstaw do ostudzenia, a następnie schładzaj, aż masa zacznie lekko tężeć. Łączenie warstwTężejący mus truskawkowy wyłóż na zastygniętą masę serową. Możesz też powkładać do truskawkowej masy kawałki truskawek. Wstaw sernik do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc, aby wszystkie warstwy dobrze się połączyły.

Inne pomysły na letnie desery

Lato to idealny czas na desery pełne świeżych owoców i naturalnych smaków. Oprócz serników na zimno możesz przygotować lekkie desery w pucharkach z kremem mascarpone i sezonowymi owocami, kruche tarty z malinami lub borówkami czy puszyste biszkopty z bitą śmietaną. Doskonałym pomysłem są także owocowe crumble, które można podawać na ciepło z gałką lodów waniliowych. Świetnie sprawdzą się też kolorowe sałatki owocowe z dodatkiem mięty. Takie desery są szybkie w przygotowaniu, efektownie wyglądają i świetnie smakują.

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