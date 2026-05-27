Biedronka przecenia kawę Jacobs o 40 zł. Ten błąd przy kasie kasuje rabat

Promocje w Biedronce kuszą, ale nie każdy z nich skorzysta. Sieć skierowała swoje oferty do „wybranych” klientów – tych, którzy należą do programu lojalnościowego Moja Biedronka i posiadają stosowną kartę lub aplikację na telefon komórkowy. To jednak niejedyny warunek, jaki trzeba spełnić, by zaoszczędzić. Sprawdź, co jeszcze musisz zrobić, nabyć ulubione kawy po obniżonej cenie.

Tanie kawy Jacobs w Biedronce

Pierwsza z promocji obejmuje dwa warianty kawy ziarnistej marki Jacobs – Cafe Crema oraz Cafe Espresso. Teraz każdy z nich kosztuje tylko 49,99 zł. Nowa cena nalicza się jednak dopiero przy jednorazowym zakupie co najmniej dwóch paczek o łącznej pojemności dwóch kilogramów. Jeśli włożysz do koszyka tylko jedną sztukę, zapłacisz za nią tyle, co zwykle, czyli 89,99 zł. Jak widać możesz sporo zaoszczędzić, bo aż 40 złotych. Pamiętaj przy tym o jednej ważnej kwestii – Biedronka wprowadziła ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę towarów nabywanych w ramach opisanej akcji. Nie możesz wziąć więcej niż 4 opakowania na jedno konto MB. Na uzupełnienie domowych zapasów masz tylko cztery dni. Promocja obowiązuje od środy do soboty. Zaczyna się 27, a kończy 30 maja 2026 roku.

Jakie jeszcze kawy przecenia Biedronka?

Sieć zorganizowała również promocję na kawy marki Cafe d’Or Oro. Chodzi o kawę ziarnistą (1 kg) oraz mieloną (250 g). Pierwsza kosztuje 59,99 zł za sztukę (zamiast 79,99), a druga – 14,99 zł (dotychczasowa cena to 19,99 zł). W obu przypadkach obowiązuje taki sam limit zakupowy. Nie można nabyć więcej niż 6 opakowań na jedno konto Moja Biedronka. Jeśli chcesz odciążyć domowy budżet, musisz się spieszyć. Ta akcja rabatowa, podobnie jak poprzednia, obowiązuje od 27 do 30 maja 2026 roku.

Czytaj też:

Dietetyk wypatrzył w Biedronce lody na redukcję. Mają 19 g białka i 14 g błonnikaCzytaj też:

Dietetyk wypatrzył w Lidlu makaron lepszy od zwykłego. Ma 24 g białka i ponad 6 g błonnika