Te lody mają ponad 28 g białka. Dietetyczka robi je bez tłustej śmietanki

Lody to świetny sposób na ochłodę w upalne dni. Jednak sklepowe przysmaki przynoszą ulgę na krótko i szybko pozbawiają energii. Na szczęście dietetyczka Dominika Hatala pokazała, jak przygotować pyszne, a zarazem zdrowe lody pistacjowe. Ten deser nie wymaga użycia specjalistycznych sprzętów. Wystarczy zwykły blender i parę prostych składników. Lodami z jej przepis możesz zajadać się bez wyrzutów sumienia, nawet na redukcji. Już jedna porcja syci na długo i skutecznie hamuje apetyt na wysokoprzetworzone przekąski czy słodycze.

Prosty patent na pyszne i zdrowe lody od dietetyczki

Dietetyczka Dominika Hatala rezygnuje z używania tłustej śmietanki. Bazą jej deseru jest serek wiejski. To świetne rozwiązanie dla każdego, kto dba o formę. Ten popularny produkt dostarcza sporej dawki protein, które trawią się powoli i zapobiegają nagłym skokom cukru we krwi. Zjedzenie porcji takiego przysmaku nie kończy się więc natychmiastowym spadkiem energii czy wilczym atakiem głodu po godzinie. Dostarcza ona bowiem, jak podkreśla dietetyczka Dominika Hatala, ponad 28 gramów białka.

Przepis: Domowe lody pistacjowe Ten banalnie prosty deser zrobisz bez maszynki do lodów. Obłędnie smakuje i syci na długo. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 2 godz. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 411 Składniki 200 g serka wiejskiego

12 g miodu

9 g pistacji

20 g pasty pistacjowej Sposób przygotowania Szykowanie masyW misce lub kielichu blendera zblenduj serek wiejski, miód, 1/2 porcji pistacji i 1/2 porcji pasty pistacjowej. Miksuj całość intensywnie, aż uzyskasz całkowicie gładką konsystencję bez grudek. Mrożenie masyPrzełóż masę do naczynia i umieść w zamrażalniku na minimum 2-3 godziny. Najlepiej użyj szczelnie zamykanego pojemnika, aby przysmak nie przeszedł obcymi zapachami z lodówki. Podawanie lodówWyjmij lody z zamrażalnika na kilkanaście minut przed podaniem. Nałóż gałki lodów do pucharka, posyp pistacjami i polej pozostałą pastą.

Wysokobiałkowe lody pistacjowe – przydatne wskazówki

Receptura dietetyczki obejmuje zaledwie cztery składniki. Możesz śmiało potraktować ją jako bazę do własnych kulinarnych eksperymentów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dorzucić do masy posiekaną gorzką czekoladę, pokrojone orzechy lub prażone płatki migdałów. Słodycz naturalnego miodu wspaniale przełamią też świeże maliny czy borówki. Gotowe lody wyjmij z zamrażalnika przynajmniej na kilkanaście minut przed podaniem. Ciepło otoczenia sprawi, że twój deser odrobinę zmięknie, a nakładanie równych gałek stanie się banalnie proste.

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