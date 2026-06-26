Zamiast ogórków, w słoikach upycham coś innego. Ten dodatek ma moc probiotyków

Domowe kiszonki to świetne źródło naturalnych probiotycznych bakterii. Nie trzeba ograniczać się do ogórków, kapusty i buraków, bo takie zdrowe przetwory można zrobić także z innych warzyw. Kiszone pomidory są idealne do sałatek, past i na przekąskę, a gdy z czasem zmiękną, to świetny dodatek do sosu i zupy. Wiele osób pije ponadto małe porcje zalewy, która również może wpływać pozytywnie na organizm.

Wspierają zdrowie poprzez jelita

Główną zaletą kiszonych pomidorów i innych warzyw jest zawartość dobroczynnych bakterii, kwasu mlekowego i licznych substancji, które wytwarzają podczas fermentacji.

Właściwości prozdrowotne tych produktów spożywczych można przypisać zawartym w nich związkom bioaktywnym, które wspomagają różne procesy fizjologiczne, w tym immunomodulację, działanie przeciwzapalne i hamowanie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych – czytamy w pracy „Rola fermentowanych warzyw jako zrównoważonego i prozdrowotnego źródła składników odżywczych”, opublikowanej w 2024 roku na łamach pisma „Applied Sciences”.

Jak zaznaczyli badacze, warzywne kiszonki mają potencjał w przypadku chorób przewlekłych, m.in. otyłości, cukrzycy i zaburzeń zdrowia psychicznego. Pomagają zachować równowagę w jelicie, co wpływa na pracę innych narządów.

Jak zrobić kiszone pomidory

Sposób ich przygotowania jest podobny, co w przypadku ogórków. Główna różnica polega na tym, że każdy pomidorek trzeba nakłuć, najlepiej w miejscu po szypułce. To ułatwia wnikanie solanki do środka i zmniejsza ryzyko pękania warzyw. Wybieraj małe, twarde i mięsiste odmiany, np. koktajlowe, truskawkowe lub rzymskie.

Zacznij od rozpuszczenia soli we wrzątku w proporcji wynoszącej łyżkę na litr, po czym ostudź ją do temperatury otoczenia. Choć w niektórych przepisach pomidory zalewa się gorącą solanką, może to spowodować zbyt gwałtowną fermentację zwłaszcza w upały. Tymczasem warzywo jest delikatne i wymaga ostrożnego traktowania choćby przy wkładaniu do słoików.

Słoiki powinny być wyparzone razem z wieczkami. Na dnie lub między pomidorami ułóż dodatki, które zapobiegają rozwijaniu się niepożądanych bakterii i pleśni. Może to być klasyczny ogórkowy zestaw – czosnek, baldachy kopru, nasiona gorczycy, pieprz ziarnisty, ziele angielskie, liść laurowy, wiśni czy porzeczki, a także liście i korzeń chrzanu. Warto zrobić własną kompozycję z tych przypraw, sięgając także po ostrą papryczkę, gałązki natki pietruszki czy bazylii.

Po zalaniu solanką pomidory powinny być całkiem przykryte. Dobrze jest także docisnąć je od góry wyparzonym spodkiem. Słoika nie należy zakręcać. Gdy zacznie się fermentacja, warzywo będzie gazować i część płynu może uciec. Dlatego słoiki warto trzymać na tacy. Po kilku dniach zwykle są już kwaskowate. Wtedy trzeba wstawić je do lodówki, gdzie będą dojrzewać przez 1-2 tygodnie, ale utrzymają się znacznie dłużej.

Przepis: Kiszone pomidory Fermentowany przetwór z letniego warzywa. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Rosyjska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 16 w każdej porcji Składniki 1 kg twardych pomidorów koktajlowych lub rzymskich

1,5 litra wody

1 i 1/2 łyżki soli kamiennej do przetworów (ok. 30 g)

3-5 ząbków czosnku

1-2 baldachy kopru

1 papryczka chili (opcjonalnie)

1/2 łyżeczki pieprzu ziarnistego

1/2 łyżeczki gorczycy Sposób przygotowania Szykowanie solankiZagotuj wodę, rozpuść w niej sól i dokładnie wystudź solankę. Układanie składnikówPomidory nakłuj wykałaczką przy szypułce. Ząbki czosnku obierz i rozkrój na pół. Papryczkę oczyść z nasion i pokrój w długie paski. Koper podziel na mniejsze kawałki. Umieść dodatki na dnie słoików, a następnie ułóż w nich ciasno pomidory. Uważaj przy tym, żeby ich nie zgnieść. Zalewanie i fermentacjaZalej pomidory solanką, by były całkiem nim przykryte. Nałóż luźno wieczka, postaw słoiki na tacy i zostaw w temperaturze otoczenia na 4-7 dni. Gdy płyn zmętnieje i zacznie gazować, zakręć słoiki i wstaw do lodówki na 7-21 dni.

Te osoby powinny uważać na kiszone pomidory

Choć są zdrowe, przetwory te mają sporą zawartość soli. Szczególnie większe porcje nie są odpowiednie przy nadciśnieniu, niewydolności serca i chorobach nerek. U części osób z refluksem, nadwrażliwością jelita lub jego aktywnym zapaleniem kiszonki mogą nasilać objawy. Zrezygnuj z nich w przypadku SIBO, a przy stosowania silnych leków immunosupresyjnych skonsultuj się z lekarzem. Tak jak inne produkty fermentowane, mogą ponadto nasilać migreny.

FAQ – najczęstsze pytania dotyczące kiszonych pomidorów

Jakie właściwości zdrowotne mają kiszone pomidory?

Są one źródłem naturalnych probiotyków oraz kwasu mlekowego, co może wspierać odporność i zdrowie jelit. Zawarte w nich związki bioaktywne mogą wspomagać procesy takie jak immunomodulacja czy działania przeciwzapalne. Fermentowane warzywa są wskazywane przez naukowców jako mające potencjał we wspieraniu organizmu przy chorobach przewlekłych, takich jak cukrzyca czy otyłość.

Jak przygotować pomidory do kiszenia, aby nie popękały?

Kluczowym krokiem jest nakłucie każdego pomidora, najlepiej w miejscu po szypułce. To ułatwia wnikanie solanki i zmniejsza ryzyko pękania. Do kiszenia warto wybierać małe, twarde i mięsiste odmiany, a pomidory najlepiej zalewać solanką ostudzoną do temperatury otoczenia.

Do czego można wykorzystać kiszone pomidory w kuchni?

Kiszone pomidory idealnie nadają się jako składnik sałatek, past lub jako samodzielna przekąska. Gdy z czasem zmiękną, mogą stać się świetnym dodatkiem do zup i sosów. Wartościowa może być również sama zalewa, którą niektóre osoby piją w małych porcjach.

Kto powinien ograniczyć spożywanie kiszonych pomidorów?

Z uwagi na wysoką zawartość soli, zwłaszcza w większych ilościach nie są odpowiednie dla osób z nadciśnieniem, niewydolnością serca i niektórymi chorobami nerek. Powinny na nie uważać także osoby cierpiące na migreny, refluks, SIBO lub aktywne zapalenie jelita grubego, gdyż produkty fermentowane mogą nasilać u nich objawy.

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