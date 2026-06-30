Włosi nie piją latem zwykłej kawy. Ten orzeźwiający deser zrobisz w 5 minut

Kawa bez wątpienia jest napojem, po który sięga większość z nas. Robimy to rano, by się przebudzić, ale także w ciągu dnia, żeby nasz mózg lepiej pracował. Gdy na dworze panują wysokie temperatury, dobrym pomysłem jest połączenie kawy z deserem, tak jak robią to Włosi.

Przepis na affogato w domu

We Włoszech bardzo popularne jest affogato, czyli deser kawowy. W wersji podstawowej jest on banalnie prosty w przygotowaniu. Łączy smak świeżo zaparzonego espresso z kremowością lodów waniliowych. Takie zestawienie będzie idealne dla miłośników kawy w wersji deserowej. Dodaje energii, ale też cudownie orzeźwia.

Użyj prawdziwego, mocnego i gorącego espresso (z ekspresu ciśnieniowego lub kawiarki). Kawa rozpuszczalna nie da tego głębokiego kontrastu. Postaw też na dobrej jakości lody waniliowe lub śmietankowe. Możesz je przygotować także samodzielnie w domu. Jest też jeszcze jeden trik, z którego ja zawsze korzystam, przygotowując ten deser. Wstaw szklankę lub miseczkę do zamrażalnika na 5–10 minut. Dzięki temu lody nie rozpuszczą się w ułamku sekundy po wlaniu kawy, a ty zyskasz genialny kontrast między lodowatym a gorącym.

Choć klasyczne affogato smakuje naprawdę świetnie, możesz też nieco poeksperymentować i wzbogacić je o inne dodatki. Dobrze sprawdzą się wiórki gorzkiej czekolady lub aksamitny sos karmelowy. Miłośnicy nieco bardziej wyrazistych smaków mogą sięgnąć także po masło orzechowe, wiórki kokosowe czy odrobinę ekstraktu waniliowego.

Przepis: Afogatto Uwielbiam ten włoski deser, też musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 273 Składniki 1–2 gałki lodów waniliowych

1 świeżo zaparzone espresso (ok. 30–40 ml) Sposób przygotowania Przygotowywanie kawyZaparz espresso. Łączenie kawy z lodamiWłóż lody waniliowe do małej szklanki lub filiżanki. Polej lody gorącym espresso i od razu podawaj.

Pomysły na inne desery kawowe

Kawa nie musi być serwowana tylko jako napój. To też świetny składnik wielu deserów. Klasyką jest tiramisu. Możesz je przygotować w tradycyjny sposób, ale też jako ekspresowy deser, czyli tiramisu w 5 minut. Możesz zrobić również panna cottę z dodatkiem kawy czy sernik z nutą tego smaku. To jednak tylko kilka propozycji. W ciepłe dni świetnym wyborem będą także kawowe lody.

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