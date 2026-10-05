Nie zwykłe kopytka. Lewandowska robi swoją jesienną wersję z 4 składników

„Kopytka z dynią to u mnie stały punkt jesiennej kuchni. Wracam do nich co roku, bo przygotowanie zajmuje naprawdę niewiele czasu, a większość pracy robi piekarnik” – tak jeden z wpisów na swoim blogu rozpoczyna Anna Lewandowska. Nie rzuca przy tym słów na wiatr, bo przepis na jej ulubiony przysmak jest banalnie prosty. Obejmuje tylko 4 składniki. Kupisz je „za grosze” w każdym większym sklepie spożywczym lub supermarkecie.

Tak kopytka z dyni robi Anna Lewandowska

W tym przepisie najlepiej sprawdzi się dynia o zwartym, mało wodnistym miąższu, na przykład hokkaido. Podziel warzywo na mniejsze kawałki, a następnie piec w piekarniku w temperaturze 180 stopni Celsjusza z włączonym termoobiegiem do momentu aż będzie miękkie (przez około 30 minut). Gdy przestygnie zblenduj je na gładką masę. Nie musisz oddzielać miąższu od skórki.

Anna Lewandowska rezygnuje z dodawania do swoich przysmaków „zwykłej” mąki. Wariant pszenny zamienia na kukurydziany. Dzięki temu kluseczki są delikatniejsze i mają ciekawszy smak. Można w nich wyczuć nutę słodyczy. Trenerka radzi, by wykorzystać drobną mąkę. „Lepiej wiąże ciasto, dzięki czemu kopytka nie rozpadają się podczas gotowania” – podkreśla w udostępnionym materiale. To świetna propozycja dla osób na diecie bezglutenowej, na przykład pacjentów z celiakią czy nietolerancją glutenu.

Wskazówka: Jeśli chcesz się upewnić, czy ciasto na kopytka ma odpowiednią konsystencję, przeprowadź prosty test. Ugotuj mały kawałek. Jeżeli zachowuje kształt, można formować pozostałe kluseczki. Gdy się rozpada, do masy należy dodać niewielką ilość mąki i ponowić próbę. Pozwala to uwzględnić różnice w wilgotności dyni, których nie da się przewidzieć wyłącznie na podstawie gramatury.

Przepis: Dyniowe kopytka Anny Lewandowskiej Miękkie, bezglutenowe kluseczki na bazie pieczonej dyni. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 380 w każdej porcji Składniki 500 g puree z pieczonej dyni

200 g drobno mielonej mąki kukurydzianej

1 jajko

5 g soli Sposób przygotowania Wyrabianie ciastaPrzełóż puree na blat, wsyp mąkę kukurydzianą, wbij jajko i dorzuć sól. Zagnieć wszystko energicznie, aż uzyskasz spójne ciasto. Formowanie klusekUformuj z ciasta długie wałeczki o grubości kciuka. Pokrój je nożem na równe, ukośne kawałki. Gotowanie kopytekWrzucaj porcje ciasta partiami na osolony wrzątek. Wyławiaj je łyżką cedzakową po około 3 minutach od momentu wypłynięcia na powierzchnię.

Dyniowe kluseczki według Anny Lewandowskiej – propozycja podania

Zdaniem trenerki kopytka najlepiej smakują od razu po ugotowaniu, gdy są jeszcze ciepłe. Nie potrzebują wielu dodatków, a jedynie odrobiny masła. „Sprawdzą się też jako baza szybkiego lunchboxa na kolejny dzień – wystarczy podsmażyć je na patelni z odrobiną oliwy, aż lekko się zrumienią” – czytamy w opublikowanym wpisie.

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