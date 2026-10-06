Dietetyczka poleca 2 gotowce z Lidla na błyskawiczny obiad. Prosty skład i dobra cena
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Dietetyczka poleca 2 gotowce z Lidla na błyskawiczny obiad. Prosty skład i dobra cena

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Kobieta podczas zakupów spożywczych
Kobieta podczas zakupów spożywczych Źródło: Freepik
Gdy brakuje czasu na gotowanie, z pomocą przychodzą wartościowe gotowe sosy z Lidla o prostym składzie. Sprawdź, co dokładnie włożyć do koszyka z zakupami.

Nie zawsze mamy ochotę i czas, żeby gotować obiad w domu. Zamawianie potraw lub wychodzenie do restauracji w dłuższej perspektywie jest bardzo nieopłacalne finansowo. Z pomocą przychodzą wtedy gotowe dania, które można dostać w wielu supermarketach. Choć nie mają one raczej dobrej renomy i często uważane są za dość niezdrowe, to można wśród nich znaleźć też wartościowe „perełki”.

Dietetyczka poleca 2 gotowe sosy z Lidla

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska w opublikowanym nagraniu poleciła dwa sosy z Lidla marki „Pan Pomidor”, które będą idealne do makaronu. Pierwszy z nich to kremowy sos grzybowy ze śmietanką. Jego głównymi składnikami są woda, pieczarki (16,6%) oraz śmietanka (7,9%). W składzie znajdują się również: skrobia modyfikowana kukurydziana (jako zagęszczacz), olej rzepakowy, natka pietruszki (1%), suszony podgrzybek (0,18%), pasta czosnkowa, cukier oraz przyprawy.

Kolejny to aromatyczny sos boloński z mięsem. Składa się głównie z pulpy pomidorowej (23%), wody, parzonej łopatki wieprzowej (17%) oraz koncentratu pomidorowego (8,4%). Dodatkowo zawiera marchew, seler, cukier, pastę czosnkową, sól, olej rzepakowy, grysik cebulowy i przyprawy. Oba te sosy mają dość proste składy. Wymagają stałego chłodzenia, a więc znajdziesz je w lodówce, a nie na półce jak w przypadku sosów z substancjami konserwującymi. Zaletą jest też dość niska cena, bo kosztują 7,99 zł.

To warto dodawać do gotowych dań

Gotowe dania z supermarketu można uzupełnić o dodatkowe składniki, dzięki czemu będą one zdrowsze. Przede wszystkim postaw na porcję warzyw. Możesz wybrać świeże lub mrożone. Dostarczą one błonnika, który dobroczynnie działa na nasze jelita, ale też witamin i minerałów. Dobrym uzupełnieniem będzie też źródło białka, np. jajko, tofu, fasola, ciecierzyca, kurczak czy ryba. Jeśli takie gotowe danie samo w sobie jest mało sycące, to możesz dodać też kaszę, ryż lub ziemniaki.

Do obu sosów polecanych przez specjalistkę od zdrowego odżywiania można dodać składniki, dzięki którym staną się bardziej sycące i zdrowsze. Do sosu grzybowego dobrze pasują np. brokuły, fasolka szparagowa, szpinak, cukinia czy pieczarki. Można dodać też źródło białka, np. kurczaka. Z kolei do sosu bolońskiego idealnie sprawdzi się dodatkowa porcja warzyw. Wybierz np. cukinię, paprykę, marchew, bakłażana czy szpinak – ugotowane lub upieczone możesz podać je jako dodatek do całego posiłku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o gotowe sosy z Lidla

Jakie gotowe sosy z Lidla poleca dietetyczka?

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska poleca dwa sosy marki „Pan Pomidor” dostępne w chłodniach Lidla: kremowy sos grzybowy ze śmietanką oraz aromatyczny sos boloński z mięsem wieprzowym. Oba produkty charakteryzują się prostym składem bez sztucznych aromatów i konserwantów.

Ile kosztują polecane sosy marki „Pan Pomidor” w Lidle?

Sosy marki „Pan Pomidor” polecane przez specjalistkę kosztują 7,99 zł.

Gdzie w sklepie szukać polecanych sosów z Lidla i jak je przechowywać?

Sosy te nie znajdują się na zwykłych półkach sklepowych, lecz w lodówkach. Ze względu na brak substancji konserwujących wymagają one stałego chłodzenia.

Co dodać do gotowych sosów z Lidla, aby posiłek był bardziej wartościowy i sycący?

Do sosów warto dodać porcję warzyw (świeżych lub mrożonych) oraz źródło białka.

  • Do sosu grzybowego pasują np. brokuły, fasolka szparagowa, szpinak, cukinia, dodatkowe pieczarki lub kurczak.

  • Do sosu bolońskiego idealnie sprawdzą się ugotowane lub upieczone warzywa, takie jak cukinia, papryka, marchew, bakłażan czy szpinak.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl