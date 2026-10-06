Dietetyczka poleca 2 gotowce z Lidla na błyskawiczny obiad. Prosty skład i dobra cena

Nie zawsze mamy ochotę i czas, żeby gotować obiad w domu. Zamawianie potraw lub wychodzenie do restauracji w dłuższej perspektywie jest bardzo nieopłacalne finansowo. Z pomocą przychodzą wtedy gotowe dania, które można dostać w wielu supermarketach. Choć nie mają one raczej dobrej renomy i często uważane są za dość niezdrowe, to można wśród nich znaleźć też wartościowe „perełki”.

Dietetyczka poleca 2 gotowe sosy z Lidla

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska w opublikowanym nagraniu poleciła dwa sosy z Lidla marki „Pan Pomidor”, które będą idealne do makaronu. Pierwszy z nich to kremowy sos grzybowy ze śmietanką. Jego głównymi składnikami są woda, pieczarki (16,6%) oraz śmietanka (7,9%). W składzie znajdują się również: skrobia modyfikowana kukurydziana (jako zagęszczacz), olej rzepakowy, natka pietruszki (1%), suszony podgrzybek (0,18%), pasta czosnkowa, cukier oraz przyprawy.

Kolejny to aromatyczny sos boloński z mięsem. Składa się głównie z pulpy pomidorowej (23%), wody, parzonej łopatki wieprzowej (17%) oraz koncentratu pomidorowego (8,4%). Dodatkowo zawiera marchew, seler, cukier, pastę czosnkową, sól, olej rzepakowy, grysik cebulowy i przyprawy. Oba te sosy mają dość proste składy. Wymagają stałego chłodzenia, a więc znajdziesz je w lodówce, a nie na półce jak w przypadku sosów z substancjami konserwującymi. Zaletą jest też dość niska cena, bo kosztują 7,99 zł.

To warto dodawać do gotowych dań

Gotowe dania z supermarketu można uzupełnić o dodatkowe składniki, dzięki czemu będą one zdrowsze. Przede wszystkim postaw na porcję warzyw. Możesz wybrać świeże lub mrożone. Dostarczą one błonnika, który dobroczynnie działa na nasze jelita, ale też witamin i minerałów. Dobrym uzupełnieniem będzie też źródło białka, np. jajko, tofu, fasola, ciecierzyca, kurczak czy ryba. Jeśli takie gotowe danie samo w sobie jest mało sycące, to możesz dodać też kaszę, ryż lub ziemniaki.

Do obu sosów polecanych przez specjalistkę od zdrowego odżywiania można dodać składniki, dzięki którym staną się bardziej sycące i zdrowsze. Do sosu grzybowego dobrze pasują np. brokuły, fasolka szparagowa, szpinak, cukinia czy pieczarki. Można dodać też źródło białka, np. kurczaka. Z kolei do sosu bolońskiego idealnie sprawdzi się dodatkowa porcja warzyw. Wybierz np. cukinię, paprykę, marchew, bakłażana czy szpinak – ugotowane lub upieczone możesz podać je jako dodatek do całego posiłku.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o gotowe sosy z Lidla

Jakie gotowe sosy z Lidla poleca dietetyczka?

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska poleca dwa sosy marki „Pan Pomidor” dostępne w chłodniach Lidla: kremowy sos grzybowy ze śmietanką oraz aromatyczny sos boloński z mięsem wieprzowym. Oba produkty charakteryzują się prostym składem bez sztucznych aromatów i konserwantów.

Ile kosztują polecane sosy marki „Pan Pomidor” w Lidle?

Sosy marki „Pan Pomidor” polecane przez specjalistkę kosztują 7,99 zł.

Gdzie w sklepie szukać polecanych sosów z Lidla i jak je przechowywać?

Sosy te nie znajdują się na zwykłych półkach sklepowych, lecz w lodówkach. Ze względu na brak substancji konserwujących wymagają one stałego chłodzenia.

Co dodać do gotowych sosów z Lidla, aby posiłek był bardziej wartościowy i sycący?

Do sosów warto dodać porcję warzyw (świeżych lub mrożonych) oraz źródło białka.

Do sosu grzybowego pasują np. brokuły, fasolka szparagowa, szpinak, cukinia, dodatkowe pieczarki lub kurczak.

Do sosu bolońskiego idealnie sprawdzą się ugotowane lub upieczone warzywa, takie jak cukinia, papryka, marchew, bakłażan czy szpinak.

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