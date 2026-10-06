Dietetyczka chrupie tę przekąskę z Lidla zamiast chipsów. Aż 14 białka, ale jest haczyk

Zdrowe odżywianie wcale nie musi oznaczać rezygnacji z ulubionych przekąsek. Trzeba jednak robić to „z głową”, wybierając uważnie to, co wkładamy do koszyka z zakupami. Dietetyczka zwróciła uwagę na jedną z popularnych przekąsek dostępną w Lidlu i wyjaśniła, dlaczego jej zdaniem może być ona całkiem rozsądnym wyborem.

Dieteteyczka poleca tę przekąskę z Lidla

Dietetyczka Martyna Żmuda-Trzebiatowska opublikowała na Instagramie wpis, w którym poleciła przekąskę z Lidla. Chodzi o paluchy ekstra grube i kruche marki „Lajkonik”. Stwierdziła ona, że jest to całkiem zdrowy produkt. Wbrew powszechnemu przekonaniu, jego jedzenie wcale nie działa aż tak negatywnie na nasz organizm, jednak tak jak ze wszystkim – należy zachować umiar.

Wyobraźcie sobie, że one mają aż 11 g białka na 100 g, więc jak na tego typu przekąskę jest go całkiem sporo. Całe opakowanie 125 g dostarcza około 14 g białka. Ale jest też druga strona medalu: duża ilość soli – 2,4 g na 100 g – wyjaśniła.

Ekspertka w swoim wpisie zawarła także odpowiedź na pytanie, czy taki produkt można nazwać „fit” przekąską.

Na tle Laysów, Crunchipsów i innych czipsików, paluszki zawsze wypadają o niebo lepiej. Tak, oczywiście wszystko jest przetworzone! I nawet jeśli wie się o jedzeniu tyle co nic, to jednak gdzieś w głowie kuka, że bazowanie na tego typu produktach to nie jest dobry wybór! – podsumowała.

Co najważniejsze: te paluszki są dobrym wyborem w swojej kategorii, czyli przekąsek. Nie można ich porównywać na przykład do kefiru, który jest o wiele zdrowszy.

O tym pamiętaj, robiąc zakupy

Wybierając przekąski, należy kierować się przede wszystkim prostym składem. Im krótsza lista składników bez zbędnych wypełniaczy, tym taki produkt jest lepszym wyborem dla twojego zdrowia. Sięgaj po produkty, które nie są wysokoprzetworzone, unikaj tych z dużą ilością dodatkowego cukru, utwardzonych tłuszczów i wysoką zawartością soli.

Proszę sobie zapamiętać – fajne jedzenie to nie perfekcja. To elastyczność (...). Zdrowe odżywianie nie polega na tym, żeby jedzenie dzielić na „dobre” i „złe”. Na wszystko jest miejsce – liczy się częstotliwość, ilość, podejście i przede wszystkim świadomość – podsumowała ekspertka od zdrowego odżywiania.

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Zdrowe alternatywy dla sklepowych przekąsek

Świetną alternatywą dla słonych paluszków czy chipsów są surowe warzywa z hummusem, garść orzechów lub pestek. Możesz przygotować też chrupiące chipsy z jarmużu, pieczoną ciecierzycę z przyprawami albo domowy popcorn. Dobrze sprawdzą się też świeże lub suszone owoce połączone z jogurtem naturalnym. To idealna alternatywa dla sklepowych słodyczy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o paluszki Lajkonik z Lidla i zdrowe przekąski

Czy paluchy ekstra grube i kruche Lajkonik z Lidla są zdrowe?

Paluchy marki Lajkonik z Lidla mogą być całkiem rozsądnym i dobrym wyborem w kategorii przekąsek, jeśli spożywa się je z umiarem. Zawierają spory dodatek białka – około 11 g na 100 g produktu (ok. 14 g w całym opakowaniu 125 g). Należy jednak pamiętać, że jest to produkt przetworzony i zawiera dużą ilość soli (2,4 g na 100 g).

Co wypadnie lepiej dla zdrowia: chipsy czy paluszki Lajkonik?

Na tle chipsów, takich jak Lays czy Crunchips, paluszki zawsze wypadają znacznie lepiej. Choć są produktem przetworzonym, to stanowią lepszą i bardziej elastyczną alternatywę w klasycznej kategorii przekąsek. Nie należy ich jednak bezpośrednio porównywać do produktów o wysokiej wartości odżywczej, takich jak na przykład kefir.

Czym kierować się przy wyborze zdrowych przekąsek na zakupach?

Wybierając przekąski w sklepie, warto zwracać uwagę na prosty skład oraz jak najkrótszą listę składników bez zbędnych wypełniaczy. Należy unikać produktów wysokoprzetworzonych z dużą zawartością dodanego cukru, utwardzonych tłuszczów oraz dużej ilości soli. Zdrowe odżywianie polega na elastyczności oraz odpowiednim umiarze w ilości i częstotliwości spożywania takich produktów.

Jakie są zdrowe domowe alternatywy dla chipsów i słonych przekąsek?

Świetnymi i zdrowymi zamiennikami dla sklepowych chipsów czy paluszków są surowe warzywa z hummusem, garść orzechów lub pestek, pieczona ciecierzyca z przyprawami, chrupiące chipsy z jarmużu oraz domowy popcorn. Z kolei dla sklepowych słodyczy dobrą alternatywą będą świeże lub suszone owoce połączone z jogurtem naturalnym.

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