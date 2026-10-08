Nie bulion, a 2 warzywne soki. Tak lekarz robi swoją słynną „zupę antyrakową”

Joel Fuhrman jest amerykańskim lekarzem medycyny rodzinnej. Napisał kilka bestsellerowych książek o odżywianiu. Przekonuje w nich, że na talerzu powinny królować przede wszystkim warzywa, owoce, strączki i orzechy. Jego „zupa antyrakowa” to właściwie cały warzywniak zamknięty w jednym garnku. Bez mięsa, śmietany i kostek rosołowych. Nawet do zagęszczenia nie używa mąki.

Dlaczego Fuhrman nazywa tę zupę antyrakową?

W garnku lądują między innymi marchew, jarmuż, cukinia, cebula, por, grzyby i strączki. Te ostatnie dostarczają sporo błonnika, który pomaga jelitom prawidłowo pracować. Jest też drugi, znacznie ważniejszy powód, dla którego warto go jeść. Dieta bogata w błonnik zmniejsza ryzyko raka jelita grubego. Taką zależność potwierdza World Cancer Research Fund, organizacja badająca wpływ jedzenia na ryzyko wystąpienia nowotworów.

Marchew dostarcza beta-karotenu, jarmuż witamin C i K, a nerkowce zdrowych, nienasyconych tłuszczów. Orzechy mają tu jednak jeszcze jedno zadanie. Po zmiksowaniu z ugotowanymi warzywami zagęszczają zupę bez grama mąki i śmietany.

Sama nazwa może budzić wielkie oczekiwania. Fuhrman rzeczywiście nazwał swój przepis „zupą antyrakową”, ale nie ma badań, które dowodziłyby, że jedzenie właśnie tej zupy chroni przed nowotworami. Dobrze udokumentowane korzyści dotyczą diety bogatej w produkty roślinne, a nie jednego konkretnego dania.

Patent dra Fuhrmana na „zupę antyrakową”

Najciekawszy w tym przepisie jest sposób połączenia kremowej bazy z kawałkami warzyw. Część składników po zmiksowaniu zagęszcza wywar, a pozostałe zachowują swoją strukturę. Dzięki temu każda łyżka smakuje nieco inaczej: raz wyraźniej czuć delikatną cukinię, innym razem grzyby albo fasolę.

W recepturze ważną rolę odgrywają dwa soki warzywne. Marchewkowy dodaje słodyczy, natomiast selerowy wnosi wyraźny, lekko ziołowy aromat. Słodki smak równoważą cebula, pory i grzyby. Te ostatnie najlepiej pokroić na niewielkie kawałki i dodać w końcowej części gotowania. Zdążą zmięknąć, ale pozostaną wyczuwalne w gęstym wywarze. Sprawdzą się boczniaki, brązowe pieczarki albo shiitake.

Przepis: Zupa antyrakowa Prawdziwa bomba pełna warzyw, która wzmacnia organizm i obłędnie smakuje. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 348 w każdej porcji Składniki 240 g białej fasoli z puszki po odsączeniu i przepłukaniu)

1/3 szklanki suchego żółtego grochu połówkowego

1 duża cebula

1 łodyga pora

2 średnie cukinie

ok. 1/2–2/3 pęczka jarmużu lub kapusty

ok. 1,5–2 szklanki soku z marchwi

2/3 szklanki soku z selera naciowego

2 łyżeczki mieszanki przypraw bez soli

. 45–50 g surowych orzechów nerkowca

ok. 80–100 g świeżych grzybów

1,5 szklanki wody Sposób przygotowania Gotowanie strączkówDo garnka wsyp groch połówkowy, wlej 1,5 szklanki wody, doprowadź do wrzenia i gotuj pod przykryciem na małym ogniu przez ok. 25–30 minut, aż groch zacznie mięknąć. Duszenie warzywDodaj posiekaną cebulę, pora, cukinię, jarmuż/kapustę, wlej sok z marchewki, sok z selera oraz dodaj przyprawę bez soli. Gotuj na wolnym ogniu przez ok. 25–30 minut, aż warzywa zmiękną. Blendowanie bazyOdlej z garnka 1 szklankę wywaru z miękkimi warzywami i częścią rozgotowanego grochu. Przełóż do blendera, dodaj surowe orzechy nerkowca oraz połowę białej fasoli z puszki. Zblenduj na aksamitny, gęsty krem i przelej z powrotem do garnka. Dodanie grzybówWrzuć do garnka drugą połowę białej fasoli (w całości) oraz posiekane grzyby. Gotuj całość jeszcze przez 15 minut, aby grzyby zmiękły, a smaki połączyły się ze sobą.

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