Trener poleca te 2 alternatywy dla masła. Jeden produkt ma tylko 127 kcal i aż 8 g białka

Podczas odchudzania często skupiamy się na tym, czego powinniśmy unikać. Staramy się nie jeść słodyczy, rezygnujemy też z przetworzonego jedzenia, kalorycznych sosów czy częstego spożywania mięsa. Okazuje się jednak, że często o efekcie przesądzają też nasze codzienne, drobne nawyki żywieniowe.

Trener poleca te dwa smarowidła

Mowa między innymi o tym, czym smarujemy pieczywo. Masło, margaryna, kremowe serki czy różnego rodzaju pasty mogą dostarczać sporo kalorii. Zazwyczaj większość z nas nie czyta ich składu. Niestety, to właśnie one mogą w jakimś stopniu odpowiadać za to, że nasza walka z nadprogramowymi kilogramami jest utrudniona. Takie smarowidło to tzw. ukryte kalorie, nakładamy je odruchowo i nie wliczamy do dziennego bilansu kalorycznego.

Trener Karol Pieczka w opublikowanym nagraniu polecił dwa smarowidła do chleba, które jego zdaniem są wartościowym elementem naszej diety. Pierwszy z nich to serek „Twój Smak” marki „Piątnica”, który można dostać w Biedronce. W 100 g jest 243 kcal, 23 g tłuszczu i 6 g białka. Jak wyjaśnił specjalista od zdrowego odżywiania – to dobry wybór.

Ekspert poleca też serek „Bieluch”. Patrząc na skład, będzie on jeszcze lepszym wyborem, ponieważ ma mniej kalorii – zaledwie 127 kcal w 100 g, do tego mniej tłuszczu – 8 g w 100 g i więcej białka, bo aż 8 g w 100 g.

Dla porównania – w 100 g masła 82% jest 740–750 kcal i 82 g tłuszczu. Do tego są znikome ilości białka, które jest istotne podczas odchudzania.

Inne alternatywy dla masła

Jeśli jesteś w trakcie odchudzania lub z uwagi na swoje zdrowie nie chcesz używać masła lub po prostu ograniczyć ten produkt, możesz sięgnąć też po inne pyszne alternatywy. Doskonale sprawdzi się na przykład hummus. Jest źródłem białka roślinnego, błonnika i zdrowych tłuszczów. Dobrym wyborem będzie też popularny serek wiejski. Ciekawą opcją są też pasty z warzyw, np. z pieczonej papryki, bakłażana czy ciecierzycy, które dodają kanapkom dużo smaku. To także doskonałe urozmaicenie codziennej diety.

Dlaczego białko jest ważne?

Często słyszymy, że dostarczanie odpowiedniej ilości białka poprzez naszą dietę jest ważne. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu na YouTube wyjaśnił, dlaczego właściwie jest to tak istotne.

Otóż wiele z państwa pewnie kojarzy białko ze składnikiem budującym nasze mięśnie i wpływającym korzystnie na siłę mięśniową. I rzeczywiście jest to jedna z głównych funkcji (...). Warto jednak wiedzieć, że rola białka w organizmie człowieka jest o wiele szersza. Białka są podstawowymi składnikami struktur komórkowych i tkanek, takich jak skóra, włosy, paznokcie i oczywiście wspomniane mięśnie – powiedział.

Specjalista od zdrowego odżywiania dodał, że białko uczestniczy w procesie regeneracji i naprawy uszkodzonych tkanek, a z tego powodu jest kluczowym elementem diety w procesie leczenia i rekonwalescencji.

Ten składnik jest też istotny podczas odchudzania. Pozwala dłużej utrzymać uczucie sytości po posiłku, co z kolei zapobiega podjadaniu między posiłkami. Nie sięgamy w ten sposób po niezdrowe i kaloryczne przekąski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zamienniki masła i rolę białka w odchudzaniu

Czym zastąpić masło na diecie odchudzającej?

Masło można zastąpić lżejszymi i bardziej wartościowymi smarowidłami. Trener poleca serek „Twój Smak” marki Piątnica oraz serek „Bieluch”, który ma wyjątkowo niską zawartość kalorii i tłuszczu, a przy tym sporo białka. Dobrymi alternatywami są również hummus, serek wiejski oraz pasty warzywne (np. z pieczonej papryki, bakłażana czy ciecierzycy).

Dlaczego masło może utrudniać odchudzanie?

Masło jest źródłem tzw. „ukrytych kalorii”. Często smarujemy nim pieczywo odruchowo i nie wliczamy go do dziennego bilansu kalorycznego. Dobrej jakości masło (82% tłuszczu) dostarcza w 100 g aż około 740–750 kcal i 82 g tłuszczu, zawierając przy tym znikome ilości białka.

Jaka jest różnica kaloryczna między tradycyjnym masłem a polecanymi serkami?

Różnica w kaloryczności i zawartości tłuszczu jest znacząca (wartości w 100 g):

Masło (82% tłuszczu): ok. 740–750 kcal, 82 g tłuszczu, znikoma ilość białka.

Serek „Twój Smak” (Piątnica): 243 kcal, 23 g tłuszczu, 6 g białka.

Serek „Bieluch”: zaledwie 127 kcal, 8 g tłuszczu, aż 8 g białka.

Dlaczego białko jest tak ważne podczas odchudzania i w codziennej diecie?

Białko nie tylko buduje mięśnie, wspomaga siłę i odpowiada za regenerację tkanek (skóry, włosów, paznokci). W procesie odchudzania jest kluczowe, ponieważ pozwala dłużej utrzymać uczucie sytości po posiłku, co skutecznie zapobiega podjadaniu niezdrowych i kalorycznych przekąsek w ciągu dnia.

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