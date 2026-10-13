Na bigos nie czekam do Wszystkich Świętych. Ten od Okrasy jest gotowy w 25 minut

Bigos jest jednym z dań, które nieodłącznie kojarzą nam się z polską kuchnią. Pojawia się na stołach zazwyczaj z okazji różnych świąt. Często przyrządza się go także na Dzień Wszystkich Świętych. To idealna potrawa dla całej rodziny, gdy wszyscy lekko przemarznięci wracają z cmentarza. Taki posiłek cudownie rozgrzewa i syci. Ja jednak w tym roku nie czekam na tę specjalną okazję. Tę potrawę postanowiłam zrobić znacznie szybciej, ponieważ znalazłam świetny przepis.

Przepis na ekspresowy bigos

To receptura na „bigos ekspresowy”, gdyż na jego przyrządzenie trzeba przeznaczyć znacznie mniej czasu niż normalnie. To przepis znanego kucharza Karola Okrasy. To pyszne danie zrobisz w niecałe pół godziny.

Podczas podsmażania mięsa nie mieszaj go zbyt często na samym początku – w ten sposób dobrze się zarumieni. Koniecznie spróbuj też kiszonej kapusty, zanim jej użyjesz. Jeśli jest bardzo kwaśna lub słona, możesz ją lekko przepłukać. Pamiętaj jednak, że płukanie zmniejszy jej wyrazisty smak. Niektórzy mają nawyk dolewania odrobiny wody co jakiś czas do bigosu. Nie przesadzaj jednak z tym płynem. Kapusta sama puści sok, dlatego dolewaj wodę stopniowo, tylko wtedy, gdy potrawa zaczyna przywierać do dna.

Miód najlepiej dodawać na samym końcu małymi porcjami. Kapusta kiszona i czerwone wino nadają bigosowi kwaskowatość, a miód ją równoważy. Ważne jest jednak też, by nie „przesłodzić” tej potrawy. Śliwki koniecznie pokrój na mniejsze kawałki. Wtedy równomiernie rozprowadzą swój słodko-wędzony aromat w całym bigosie.

Przepis: Ekspresowy bigos Ten bigos smakuje świetnie, musisz spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 244 w każdej porcji Składniki 300 g schabu wieprzowego

100 g wędzonego boczku

200 g kapusty kiszonej

½ główki białej kapusty

1 cebula

3 suszone śliwki

1 łyżka smalcu

100 ml czerwonego wina

50 ml sosu Worcestershire

1 łyżka miodu

1 łyżeczka ziaren kolendry

1 łyżeczka suszonego majeranku

2 liście laurowe

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Podsmaż mięsoBoczek pokrój w kostkę i podsmaż na suchej, głębokiej patelni. Gdy wytopi się tłuszcz, dodaj schab pokrojony w paski oraz smalec. Dopraw solą i pieprzem. Smaż przez 3–5 minut, a następnie zdejmij mięso z patelni. Przygotuj świeżą kapustęNa tej samej patelni zeszklij pokrojoną cebulę. Dodaj pokrojone suszone śliwki oraz poszatkowaną białą kapustę. Wsyp roztartą kolendrę i dodaj liście laurowe. Wymieszaj i duś, w razie potrzeby podlewając odrobiną wody. Gdy kapusta zacznie mięknąć, dodaj majeranek. Dodaj kapustę kiszonąKapustę kiszoną posiekaj i dodaj do świeżej kapusty razem z sokiem. Dopraw solą i pieprzem. Duś, aż nadmiar płynu odparuje, a smaki się połączą. Dopraw bigosWlej czerwone wino i sos Worcestershire, a następnie dodaj miód. Gotuj chwilę na większym ogniu, aby płyn częściowo odparował. Połącz wszystkie składnikiWłóż z powrotem podsmażony schab i boczek. Dokładnie wymieszaj i podgrzewaj, aż mięso będzie gotowe, a wszystkie składniki dobrze się połączą.

Inne pomysły na przyrządzenie bigosu

Bigos można przygotować na wiele różnych sposobów, w zależności od upodobań. W tradycyjnej wersji najlepiej smakuje z mieszanki kapusty kiszonej i świeżej, z dodatkiem kilku rodzajów mięsa, kiełbasy oraz suszonych grzybów. Jeśli lubisz bardziej wyrazisty smak, możesz dodać jałowiec lub odrobinę koncentratu pomidorowego. Można także przygotować lżejszą wersję bigosu z samą kapustą i pieczarkami albo wariant wegetariański z soczewicą i warzywami.

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