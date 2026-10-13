Masz je pewnie w lodówce. Połowa dietetyków uznała, że to najlepsze źródło białka

O najlepszych źródłach białka opowiedziała w sieci dietetyczka Ada Jędraszek. Przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 50 specjalistów od zdrowego odżywiania zatrudnionych w Centrum Respo. Ich wybory pokazują, że – wskazując swoich faworytów – zwracali uwagę nie tylko na ilość protein w danym artykule spożywczym. Duże znaczenie miały dla nich również takie kwestie jak łatwość przygotowania produktu oraz możliwość wykorzystania go w różnych potrawach.

Najlepsze źródła białka zdaniem ekspertów

Połowa ankietowanych dietetyków za najlepsze źródło białka uznała jajka. Dostarczają one wszystkich aminokwasów egzogennych – takich, których organizm nie jest w stanie sam wytworzyć i musi pobierać je z pożywienia. Znajdziemy w nich również cholinę oraz cenne witaminy i składniki mineralne, na przykład żelazo, fosfor, potas, magnez, wapń, cynk czy jod.

Jajka to dla mnie jeden z najbardziej uniwersalnych produktów w lodówce. Rano mogę zrobić z nich jajecznicę albo omlet, ugotować je na twardo i wrzucić do sałatki, zrobić pastę jajeczną albo położyć na kanapce […] A jeśli połączę jajka z pieczywem i dużą porcją warzyw, mam prosty posiłek, który naprawdę dobrze mnie nasyci – zauważa dietetyczka Ada Jędraszek w opublikowanym materiale.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmują ex aequo skyr oraz pierś z kurczaka. Wskazało na nie 48 procent dietetyków. Jogurt typu islandzkiego to szybkie źródło białka. Nie trzeba go w żaden sposób przygotowywać ani poddawać obróbce termicznej. Doskonale sprawdzi się jako samodzielna przekąska. Można go również wymieszać z owocami, posiekanymi orzechami lub płatkami owsianymi.

Skyr to jeden z moich ratunkowych produktów na dni, kiedy nie mam czasu albo ochoty gotować. Zawsze mam skyr w lodówce, żeby dodać go do owsianki albo zrobić skyrowe placuszki. Lubię go też dlatego, że mogę kupić go po drodze – na przykład w wersji pitnej – gdziekolwiek jestem (nawet w Żabce) między jednym a drugim spotkaniem – podkreśla ekspertka.

Wiceliderem „rankingu” została również pierś z kurczaka. To chude źródło białka, które można doprawiać na wiele sposobów. Pasuje do curry, tortilli, sałatek oraz dań z kaszą i warzywami. Jego wybór nie musi więc oznaczać jadania w kółko tego samego posiłku.

Co jeszcze warto włączyć do jadłospisu?

Ada Jędraszek poleca również twaróg półtłusty. To osobisty wybór dietetyczki. Specjalistka docenia przede wszystkim jego uniwersalność. „Można z niego zrobić wiele pysznych wysokobiałkowych deserów, na przykład serniczki, serniki na zimno, naleśniki […] Często dodaję go nawet do dań obiadowych” – podkreśla.

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