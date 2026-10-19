Zamiast kopytek robię kluski z 3 składników. Bez stolnicy i zagniatania, gotowe w 15 minut

Przy tym przepisie nie trzeba wyciągać stolnicy, oprószać blatu mąką ani wykrawać równych kawałków ciasta. Całą masę przygotowuje się w miseczce. Kluski mogą mieć nieregularny kształt. Ważniejsze jest to, by miały podobną wielkość i gotowały się równomiernie. Danie Jaśka Kuronia stanowi świetną propozycję na jesienny obiad. Sprawdza się również jako dodatek do posiłku. „Robi się je wyjątkowo szybko, a są takim cudownym klasykiem, który sprawdza się i z sosem, i z samą podsmażoną cebulką!” – przekonuje znany kucharz w jednym z wpisów na swoim blogu.

Kluski kładzione według Jaśka Kuronia

Sekretnym składnikiem przysmaków jest kefir. Dzięki niemu kluseczki zyskują ciekawszy smak i delikatniejszą strukturę. O ich miękkości decydują również proporcje poszczególnych produktów. Mąkę dodawaj stopniowo, obserwując konsystencję całej masy. W swojej recepturze Jasiek Kuroń nie podaje dokładnej ilości tego składnika. Jeśli masa zrobi się zbyt zbita, dolej trochę kefiru i ponownie wymieszaj. Sam kucharz zaznacza, że może być go potrzeba więcej niż pół szklanki. Ciasto musi być bardzo gęste i kleiste. Po uniesieniu łyżki powinno się ciągnąć, a nie swobodnie z niej spływać.

Przepis: Kluski kładzione Jaśka Kuronia Robią się błyskawicznie, a dzięki dodatkowi kefiru wychodzą niesamowicie miękkie i puszyste. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 350 w każdej porcji Składniki pół łyżeczki soli

ok. pół szklanki kefiru (może być więcej)

1 jajko Dodatkowo: mąka (ilość do uzyskania gęstej konsystencji) Sposób przygotowania Wyrabianie ciastaRozbełtaj jajko w miseczce, a następnie dodaj do niego pół łyżeczki soli oraz kefir. Stopniowo dosypuj mąkę i energicznie mieszaj całość. Zakończ dodawanie, gdy ciasto uzyska bardzo gęstą konsystencję, która będzie się ciągnąć po podniesieniu łyżki, ale nie przelewać. Formowanie klusekZagotuj osoloną wodę w szerokim garnku. Nabieraj ciasto i od razu wrzucaj porcje do wrzątku. Gotowanie klusekPoczekaj, aż kluseczki swobodnie wypłyną na powierzchnię wody. Gotuj je przez około 2 minuty na średnim ogniu.

Kluski z kefirem – przydatne wskazówki

Klejące ciasto może nastręczać pewnych trudności, zwłaszcza podczas nakładania, ale Jasiek Kuroń ma na to prosty sposób. Obok garnka ustawia szklankę z zimną wodą i po każdej nałożonej klusce zanurza w niej łyżkę. Zwilżone narzędzie ułatwia nabieranie następnej porcji. Na jedną kluskę wystarczy około jednej trzeciej łyżki masy. Niewielkie porcje łatwiej ugotować równomiernie.

Wypłynięcie przysmaków na powierzchnię nie oznacza jeszcze końca gotowania. Powinny pozostać w garnku przez kolejne dwie minuty. Przed wyłowieniem całej partii możesz wyjąć jedną sztukę, przekroić ją i sprawdzić, czy nadaje się do jedzenia.

Kluski świetnie smakują z cebulą podsmażoną na niewielkiej ilości tłuszczu. Lekko zrumieniona nada daniu wyrazistszy smak. Jeśli chcesz możesz dodać do niej trochę boczku. Pamiętaj, że mięso powinno trafić na patelnię jako pierwsze. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by podać przysmaki z również z sosem pieczarkowym, koperkowym lub pomidorowym. Mogą zastąpić ziemniaki albo stać się bazą bezmięsnego obiadu z duszonymi warzywami. Po odcedzeniu przełóż je od razu na talerze lub delikatnie wymieszaj z gotowym sosem.

Kucharz dopuszcza także podanie na słodko. Do takiej wersji pasują mus jabłkowy, owoce z jogurtem albo odrobina masła i cynamonu. Dodatki warto przygotować wcześniej, ponieważ same kluski gotują się krótko i najlepiej podać je jeszcze ciepłe.

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