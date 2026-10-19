Zamiast masła i serka smaruję chleb tą pastą. Dietetyk poleca ją na sycące śniadanie

Domowe smarowidło to idealna alternatywa dla sklepowych dodatków do pieczywa. To z przepisu dietetyka Patryka Puszkarza jest nie tylko pyszne, ale też pełne składników odżywczych. Dzięki wysokiej zawartości białka syci na długo, co pozwala uniknąć sięgania po wysokoprzetworzone przekąski czy słodycze. Jedna porcja razem z pieczywem i dodatkami dostarcza – jak podkreśla ekspert – ponad 17 gramów protein.

Prosty patent na sycącą pastę do kanapek

Pierwsze skrzypce w tym dodatku do pieczywa gra wędzone tofu. Ma znacznie ostrzejszy smak niż wariant naturalny. Dzięki niemu pasta zyskuje na wyrazistości. Wyjątkowego charakteru dodają jej również suszone pomidory w oleju, musztarda oraz niewielka ilość sosu sojowego.

Osobno dietetyk przygotowuje cebulę. Pokrojone w kostkę warzywo podsmaża na oliwie z liściem laurowym, zielem angielskim oraz odrobiną słodkiej i ostrej papryki. Kilka minut na patelni wystarczy, żeby cebula zmiękła. Uważaj, by nie przypalić przypraw. W przeciwnym razie smarowidło zyska nieprzyjemny, gorzki posmak.

Przed połączeniem składników wyjmij liść laurowy i ziele angielskie. Mają oddać aromat jedynie podczas smażenia. Nie powinny trafić do gotowej pasty.

Ekspert radzi, by zmiksować tofu z musztardą, sosem sojowym, suszonymi pomidorami i pozostałą papryką. Dopiero do tak przygotowanej masy dorzuca podsmażoną cebulę oraz posiekaną natkę pietruszki. Wystarczy łączy wszystkie składniki. Dzięki temu pasta jest kremową, ale nie idealnie gładka.

Wskazówka: Przed doprawieniem spróbuj smarowidła. Sos sojowy, musztarda i suszone pomidory dostarczają sporych ilości soli, dlatego jej dosypywanie może okazać się zbędne. Jeśli lubisz naprawdę wyraziste smaki, zwiększ nieco ilość ostrej papryki. Z kolei dodatkowa natka pietruszki doda całości więcej świeżości.

Przepis: Pasta z tofu do chleba Obłędnie pyszne smarowidło do pieczywa. Jest banalnie proste w przygotowaniu i syci na bardzo długo. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 419 w każdej porcji Składniki 50 g cebuli

10 g oliwy z oliwek

1/4 łyżeczki papryki ostrej

1/4 łyżeczki papryki słodkiej

1 sztuka liścia laurowego

2 sztuki ziela angielskiego

90 g wędzonego tofu

10 g musztardy

5 g sosu sojowego

20 g suszonych pomidorów w oleju

1 łyżeczka natki pietruszki Sposób przygotowania Smażenie cebuliPosiekaj cebulę w drobną kostkę i wrzuć ją na rozgrzaną oliwę w niewielkim rondelku. Dodaj szczyptę słodkiej i ostrej papryki, liść laurowy oraz ziele angielskie. Wymieszaj wszystko dokładnie i podsmażaj przez kilka minut na małym ogniu. Blendowanie składników pastyWrzuć do naczynia miksera pokrojone w kostkę wędzone tofu, musztardę, sos sojowy i suszone pomidory. Dosyp resztę słodkiej oraz ostrej papryki. Zblenduj wszystko na gładką, jednolitą masę. Łączenie elementówWyciągnij liść laurowy i ziele angielskie z podsmażonej wcześniej cebuli. Dodaj aromatyczną cebulkę oraz posiekaną natkę pietruszki do przygotowanej masy z tofu. Wymieszaj całość łyżką, spróbuj i w razie potrzeby dopraw ulubionymi przyprawami do smaku.

Pasta do pieczywa z wędzonym tofu – propozycja podania

Zdaniem dietetyka do pasty najlepiej pasuje chleb żytni, a i ogórek kiszony pokrojony w cienkie plasterki. To trafne połączenie: kwaśny, chrupiący dodatek świetnie kontrastuje z gęstą masą i wyrazistym aromatem tofu. Podobną rolę mogą odegrać plasterki rzodkiewki albo marynowanej cebuli. „Jeśli lubisz wytrawne śniadania, to koniecznie zrób tę aromatyczną pastę z tofu od razu na dwa dni” – zachęca Patryk Puszkarz w opublikowanym nagraniu.

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