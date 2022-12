Połączenie miodu i cynamonu niezawodne w leczeniu chorób? Fakty medyczne

Zarówno miód, jak i cynamon mogą pomagać w rozmaitych problemach zdrowotnych. Czy korzyści wynikające z ich połączenia będą wzmocnione? Sprawdziliśmy to na przykładzie badań medycznych.

Cynamon – jedna z najzdrowszych przypraw

Przejdźmy jednak najpierw do omówienia samych korzyści stosowania cynamonu. To popularna przyprawa stosowana do gotowania i pieczenia, którą można również stosować jako suplement. Istnieją dwa główne typy cynamonu:

Cynamon Cassia. Odmiana ta, znana również jako chiński cynamon, jest najpopularniejsza w supermarketach. Jest tańszy, ma niższą jakość niż cynamon cejloński i ma pewne potencjalne skutki uboczne.

Cynamon cejloński. Ten rodzaj jest znany jako „prawdziwy cynamon”. Jest znacznie trudniejszy do znalezienia niż cynamon Cassia i ma nieco słodszy smak.

Oto niektóre z największych korzyści zdrowotnych cynamonu:

Może zmniejszyć stan zapalny . Długotrwałe zapalenie zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Badania pokazują, że cynamon może pomóc zmniejszyć stan zapalny.

. Długotrwałe zapalenie zwiększa ryzyko chorób przewlekłych. Badania pokazują, że cynamon może pomóc zmniejszyć stan zapalny. Może pomóc w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych . Kilka badań z użyciem probówek sugeruje, że cynamon może pomóc spowolnić postęp choroby Parkinsona i Alzheimera. Wyniki te wymagają potwierdzenia w badaniach na ludziach.

. Kilka badań z użyciem probówek sugeruje, że cynamon może pomóc spowolnić postęp choroby Parkinsona i Alzheimera. Wyniki te wymagają potwierdzenia w badaniach na ludziach. Może pomóc chronić przed rakiem. Kilka badań na zwierzętach i probówkach wykazało, że cynamon pomaga zapobiegać wzrostowi i rozmnażaniu się komórek rakowych. Jednak wyniki te muszą zostać potwierdzone badaniami na ludziach.

Niektórzy sugerowali również, że cynamon może być naturalnym sposobem leczenia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespołu jelita drażliwego (IBS), zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), zespołu policystycznych jajników (PCOS) i zatrucia pokarmowego. Jednak nie ma wystarczających dowodów na poparcie tych twierdzeń.

Miód – słodki środek łagodzący objawy chorób

Miód jest zdrowszą alternatywą dla cukru stołowego i ma kilka zastosowań leczniczych. Większość korzyści płynących z miodu wiąże się z aktywnymi związkami, które są najbardziej skoncentrowane w niefiltrowanym miodzie wysokiej jakości. Oto kilka zalet miodu popartych naukowo:

Może skutecznie tłumić kaszel . Jedno z badań wykazało, że miód był skuteczniejszy w tłumieniu nocnego kaszlu niż dekstrometorfan, aktywny składnik większości syropów na kaszel. Jednak potrzeba na towięcej badań.

. Jedno z badań wykazało, że miód był skuteczniejszy w tłumieniu nocnego kaszlu niż dekstrometorfan, aktywny składnik większości syropów na kaszel. Jednak potrzeba na towięcej badań. To silny środek na rany i oparzenia. Przegląd sześciu badań wykazał, że nakładanie miodu na skórę jest sposobem leczenia ran.

Uważa się również, że miód jest środkiem nasennym, wspomagającym pamięć, naturalnym afrodyzjakiem, leczącym infekcje drożdżakowe i naturalnym sposobem na zmniejszenie płytki nazębej, ale te twierdzenia nie są poparte naukowo.

Jak zadziała mieszanka miodu i cynamonu? O tym mówi nauka:

Może zmniejszyć ryzyko chorób serca

Mieszanka miodu i cynamonu może potencjalnie zmniejszyć ryzyko chorób serca, ponieważ może pomóc zmniejszyć kilka czynników ryzyka. Należą do nich podwyższony poziom cholesterolu LDL (złego) i trójglicerydów. Badania wykazały, że spożywanie miodu obniża poziom cholesterolu LDL (złego) o 6–11% i obniża poziom trójglicerydów aż o 11%. Miód może również zwiększać poziom cholesterolu HDL (dobrego) o około 3%. Jedna metaanaliza wykazała, że dzienna dawka cynamonu obniżyła całkowity cholesterol średnio o 16 mg/dl, cholesterol LDL (zły) o 9 mg/dl, a trójglicerydy o 30 mg/dl. Wystąpił również niewielki wzrost poziomu cholesterolu HDL (dobrego).

Ponadto oba składniki są bogate w przeciwutleniacze, które mają wiele zalet dla serca. Przeciwutleniacze polifenolowe poprawiają przepływ krwi do serca i zapobiegają powstawaniu zakrzepów krwi, zmniejszając ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Miód i cynamon mogą również pomóc w zapobieganiu chorobom serca, ponieważ zmniejszają stan zapalny. Przewlekłe zapalenie jest głównym czynnikiem rozwoju chorób serca.

Przyspieszy gojenie się ran

Zarówno miód, jak i cynamon mają dobrze udokumentowane właściwości lecznicze, które mogą pomóc w leczeniu infekcji skóry, gdy mikstura jest stosowana miejscowo. Przede wszystkim mają zdolność zwalczania bakterii i zmniejszania stanu zapalnego. Jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o gojenie się skóry.

Po nałożeniu na skórę miód jest z powodzeniem stosowany w leczeniu oparzeń. Może także leczyć owrzodzenia stopy związane z cukrzycą. Cynamon za to może zapewnić dodatkowe korzyści w gojeniu się ran, dzięki silnym właściwościom przeciwbakteryjnym.

Pomoże w leczeniu cukrzycy

Dobrze udokumentowano, że regularne spożywanie cynamonu jest dobre dla osób z cukrzycą. Może również pomóc w zapobieganiu cukrzycy. Liczne badania wykazały, że cynamon obniża poziom cukru we krwi na czczo u osób z cukrzycą. Jednym ze sposobów, w jaki cynamon obniża poziom cukru we krwi, jest zwiększenie wrażliwości na insulinę. Cynamon sprawia, że komórki są bardziej wrażliwe na hormon insulinę i pomaga cukrowi przenieść się z krwi do komórek.

Miód może dać również pewne potencjalne korzyści osobom z cukrzycą. Badania wykazały, że miód wpływa na poziom cukru we krwi w mniejszym stopniu niż cukier. Dodatkowo miód może obniżyć poziom cholesterolu LDL (złego) i trójglicerydów u osób z cukrzycą, jednocześnie podnosząc poziom cholesterolu HDL (dobrego).

Miód i cynamon mogą być stosunkowo zdrowsze niż cukier do słodzenia herbaty. Jednak miód jest nadal bogaty w węglowodany, więc osoby chore na cukrzycę powinny stosować go z umiarem.

Dostarczy przeciwutleniaczy

Zarówno miód, jak i cynamon są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy, które mają wiele zalet dla zdrowia. Przeciwutleniacze to substancje chroniące przed niestabilnymi cząsteczkami zwanymi wolnymi rodnikami, które mogą uszkadzać komórki. Miód jest bogaty w przeciwutleniacze fenolowe, które są związane ze zmniejszonym ryzykiem chorób serca.

Cynamon jest również silnikiem antyoksydacyjnym. W porównaniu z innymi przyprawami, cynamon plasuje się na samym szczycie pod względem zawartości przeciwutleniaczy.

