Do czego wykorzystać wodę po ziemniakach? 3 nietypowe zastosowania

Woda z gotowanych ziemniaków najczęściej trafia do zlewu. Odlewając ziemniaki, nie zastanawiamy się nad tym, że wylewamy wodę bogatą w substancje odżywcze. A tak jest – woda z ziemniaków zawiera wiele cennych składników, dzięki czemu ma właściwości prozdrowotne.

Co znajduje się w wodzie z ziemniaków?

Woda z gotowanych ziemniaków zawiera:

witaminę A

witaminę E



witaminę K

potas

żelazo

wapń

błonnik

fosfor

3 nietypowe zastosowania wody z ziemniaków

Woda z ziemniaków jest bogata w witaminy i substancje odżywcze, dzięki czemu warto wykorzystać ją do pielęgnacji ciała. Warto ją wykorzystać również w kuchni, gdy cierpimy na infekcje wirusowe i zależy nam na tym, by rozgrzać organizm.

Wspomaga kondycję skóry

Woda z ziemniaków jest bogata w witaminy A i E, dlatego doskonale wpływa na kondycję skóry. Może zwiększyć jej elastyczność, zregenerować ją, nawilżyć i odbudować ubytki w barierze naskórkowej. Choć może wydawać nam się to dziwne, to warto po ugotowaniu ziemniaków odcedzić część wody, przestudzić, a później wykorzystać do przemywania skóry twarzy. Cera odwdzięczy nam się piękniejszym wyglądem!

Rozgrzewa przy przeziębieniu

W czasie przeziębienia czy infekcji wirusowej wodę z gotowanych ziemniaków można wykorzystać do przygotowania rozgrzewającego bulionu. Wystarczy do wody z ziemniaków dodać włoszczyznę, cebulę i czosnek i ugotować wywar warzywny. Taka zupa nie tylko doskonale rozgrzeje, ale również wspomoże organizm w walce z chorobą.

Może pomóc przy kamicy nerkowej

Woda z ziemniaków może także pomóc osobom, które cierpią na kamienie nerkowe. Regularne picie ciepłej wody ziemniaczanej może pomóc rozkruszyć kamienie. Zgodnie z medycyną ludową, taka kuracja powinna trwać około 3 tygodni. Warto jednak poinformować o niej lekarza i dowiedzieć się, czy nie ma przeciwwskazań do tego, by włączyć do diety duże ilości bulionu ziemniaczanego. Zgodnie z zasadami kuracji powinniśmy pić około 3 szklanek zupy ziemniaczanej dziennie.

Ciekawostka

Wodę z ziemniaków można wykorzystać również w domu do... podlewania roślin. Ze względu na wysoką zawartość witamin i minerałów wykazuje ona działanie podobne do nawozu, pod warunkiem, że nie zawiera soli.

