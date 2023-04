Te 3 składniki pozwolą ci pokonać stres. Zobacz, jak włącz je do swojej diety

Na co dzień stykamy się z nerwowymi sytuacjami, które powodują wzrost poziomu kortyzolu, zwanego hormonem stresu, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu serotoniny i dopaminy – neuroprzekaźników. To właśnie ich niedobór prowadzi do poważnych, zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu. Skutków długotrwałego stresu nie wiążemy często z chorobami, które nas dotykają.

Jakie mogą być skutki trwającego długo stresu?

Do skutków długotrwałego stresu należą:

problemy z sercem (stres może doprowadzić do zawału mięśnia sercowego),

problemy z żołądkiem (wrzody, biegunki, zaparcia, zgaga),

hiperglikemia,

łysienie,

nadmierne tycie,

wysypki,



napięciowe bóle głowy,

częste infekcje,

depresja.

Jak pozbyć się stresu z pomocą diety?

Kluczem antystresowej diety jest utrzymanie zrównoważonego poziomu kortyzolu. Dietetycy zalecają w tym celu wprowadzenie konkretnych produktów do jadłospisu.

Jedź produkty bogate w witaminy z grypy B

W walce ze stresem zalecane są produkty zawierające witaminy z grupy B, a zwłaszcza B1. Witamina B1 (tiamina) nazywana jest witaminą optymistów, bo ma znaczący wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli w organizmie jest jej za mało, pojawia się zmęczenie, drażliwość, problemy z koncentracją i pamięcią, nerwowość, spada też apetyt, ciśnienie krwi się obniża, źle pracuje żołądek. Niedobory tej witaminy związane są ze stresem, ale też z piciem dużych ilości kawy.

Produkty zawierające witaminę B1:

otręby,

kiełki pszenicy,

wątróbka,

kasza gryczana,

groch,

fasola,

orzechy laskowe.

Jedz warzywa i owoce!

Niedawno przeprowadzone badania na Uniwersytecie Edith Cowan w Australii wskazują na związek pomiędzy spożyciem owoców i warzyw a odczuwanym stresem. Okazuje się, że u osób spożywających codziennie minimum 470 gramów owoców i warzyw poziom stresu był niższy o 10 proc. w porównaniu do osób jedzących mniej niż 230 gramów tych produktów.

Włącz do diety produkty zawierające magnez!

Niedobór magnezu w diecie powoduje nadmierną nerwowość, trudności w koncentracji, bóle głowy i problemy ze snem. Żeby sobie z nimi poradzić, należy włączyć do diety takie produkty jak:

pestki dyni,

kasze – gryczaną i jęczmienną,

natkę pietruszki,

kakao,

migdały.

