W Stokrotce to masło przez 3 dni dostaniesz za darmo. Polacy wydają na nie krocie. Zrób zapasy!

Wrzesień rozpoczyna się wyjątkowo dobrze dla „łowców oszczędności”. Ci mają niemałe powody do zadowolenia. Stokrotka przygotowała dla nich bardzo ciekawą akcję promocyjną. Oferta dotyczy popularnego i lubianego masła. Zazwyczaj trzeba za nie zapłacić niespełna 10 złotych. Ty możesz je jednak dostać za darmo, pod pewnymi warunkami. Sprawdź, co musisz zrobić i nie zmarnuj swojej okazji na odciążenie finansów. W domowym budżecie przyda się każda dodatkowa złotówka, zwłaszcza teraz, gdy dzieciaki idą do szkoły.

Jakie masło możesz dostać za darmo w Stokrotce?

Promocja obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita (200 gramów). Jeśli włożysz do koszyka trzy opakowania tego produktu, przy kasie zapłacisz tylko za dwa z nich. Co ważne – nie trzeba instalować żadnej aplikacji ani rejestrować się w specjalnym programie lojalnościowym, by zyskać smarowidło w gratisie. Z akcji skorzystać mogą wszyscy klienci. Sieć nie nałożyła też na konsumentów żadnych zakupowych ograniczeń, więc możesz wziąć tyle sztuk masła, ile chcesz, nie tracą sposobności do oszczędności. Te będą odczuwalne zwłaszcza przy większych zakupach.

Na uzupełnienie domowych zapasów masz też całkiem sporo czasu, bo aż trzy dni. Promocja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Trwa więc od 1 do 3 września 2025 roku. Lepiej zapisz sobie te daty, by o nich nie zapomnieć. Jeśli zrobisz zakupy w innym terminie, nie dostaniesz masła za darmo. Zapłacisz za nie pełną, standardową cenę.

Jak wykorzystać masło w kuchni?

Masło możesz wykorzystać w kuchni na wiele różnych sposobów. Nadaje się nie tylko do smarowania pieczywa. Znajduje również mnóstwo innych kulinarnych zastosowań. Doskonale sprawdza się jako składnik różnego rodzaju sosów, kremów czy ciast albo tłuszcz do smażenia bądź pieczenia. Pamiętaj tylko, by przechowywać je w odpowiednich warunkach. Najlepiej trzymać produkt w lodówce, z dala od innych artykułów spożywczych, zwłaszcza tych wydzielających intensywne zapachy. Masło szybko je chłonie. Jeśli chcesz temu zapobiec, przełóż smarowidło z oryginalnego opakowania do szczelnego pojemnika.

