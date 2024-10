Polacy omijają to warzywo ze względu na smak. To duży błąd, bo jest cenne dla wątroby

Niektóre warzywa i owoce uznawane są za mało atrakcyjne np. ze względu na swój dość charakterystyczny smak czy zapach. Nierzadko jednak produkty te cechuje również ogromne bogactwo cennych dla zdrowia substancji. Tak jest w przypadku cykorii. Wyjaśniam, dlaczego jest wyjątkowa i warta szczególnej uwagi.

Czym jest cykoria i dlaczego warto po nią sięgać?

Cykoria to dość osobliwe w smaku, ale zdrowe warzywo z rodziny astrowatych. Z wyglądu przypomina sałatę i tak też najczęściej jest podawana. Cechą charakterystyczną tego warzywa jest lekka goryczka, którą niektórzy przyrównują do smaku mocnej kawy. Odpowiada za nią laktukopikryną – organiczny związek występujący w wielu roślinach, często pełniący funkcję ochronną.

Mimo niezbyt zachęcającego smaku cykorię warto wprowadzić do swojego jadłospisu. Jej spożycie będzie się wiązało z szeregiem korzyści zdrowotnych. W warzywie znajdziesz liczne cenne związki chemiczne m.in. uczestniczącą w budowaniu odporności witaminę C, wspierającą krzepnięcie krwi witaminę K, dbającą o trawienie i florę bakteryjną inulinę (prebiotyk) oraz regulujące poziom hemoglobiny żelazo. Jedna z zawartych w cykorii substancji ma też niebagatelny wpływ na zdrowie wątroby.

Jak cykoria wpływa na wątrobę?

Na pracę odpowiedzialnego za oczyszczanie organizmu organu korzystnie wpływa wymieniona już wcześniej przeze mnie laktukopikryna. Związek ten pobudza produkcję żółci i tym samym ułatwia trawienie tłuszczów. Wykazuje też działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Z punktu widzenia zdrowia wątroby istotna jest również wspomniana wcześniej inulina, która, wraz z zawartym w cykorii błonnikiem, sprzyja obniżeniu tzw. złego cholesterolu. Niska zawartość tej substancji jest korzystna zarówno dla odpowiedzialnego za detoksykację narządu, jak i układu krążenia. Do smaku cykorii warto się zatem przekonać.

Jak podawać cykorię, by była smaczna?

Słodko-gorzkie liście cykorii nadają się zarówno do sałatek, jak i do dań na ciepło. Możesz je np. zeszklić na patelni z dodatkiem innych warzyw lub dodać do zupy. To także doskonały materiał na sok lub koktajl warzywno-owocowy.

Pamiętaj tylko, że obróbka termiczna warzyw i owoców sprzyja utracie pewnej części cennych substancji odżywczych. Z tego względu cykorię częściej jednak spożywa się na surowo, odczucie goryczy zmniejszając poprzez usunięcie głąba i moczenie warzywa w wodzie z solą lub w mleku.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące spożycia cykorii, przed wprowadzeniem jej do diety koniecznie skonsultuj się z lekarzem prowadzącym, który udzieli porady dostosowanej do twojej sytuacji.

