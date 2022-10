Zajadasz czekoladą stres? Dowiedz się, jakie są skutki gdy odstawisz ją na miesiąc

Zjedzenie czekolady to jeden ze sposobów na uspokojenie niewygodnych emocji. Czy jednak zdrowy? Dietetycy z portalu Eat This, Not That! wskazują, że zajadanie stresu słodyczami nie jest dobrym nawykiem, nawet jeśli jest to gorzka czekolada. Dowiedz się, co dzieje się w organizmie, jeśli na miesiąc odstawisz czekoladę.

Sięgając po gorzką czekoladę, lubimy myśleć, że jest zdrowa. I jest to po części prawda. Gorzka czekolada ma wysoką zawartość kakao, co nadaje jej charakterystycznego, gorzkawego smaku. Zawiera więcej magnezu niż słodkie wyroby czekoladowe, więcej mikroelementów, dzięki którym pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy, podnosząc nastrój. Jeśli jednak sięgamy po gorzką czekoladę zbyt często i w dużych ilościach, to okazuje się, że również nie jest korzystne dla organizmu. Jak wpływa odstawienie gorzkiej czekolady na samopoczucie? Korzystny wpływ na podniesienie nastroju przypisuje się zawartemu w gorzkiej czekoladzie składnikowi o nazwie tryptofan. Jest on niezbędny, aby w mózgu wytworzyła się serotonina, czyli hormon szczęścia. Gorzka czekolada jest też bogata w witaminy z grupy B, które m.in. odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie naszego układu nerwowego, poprawiają nastrój i zdolność do koncentracji. Dietetycy wskazują, jakie skutki przyniesie odstawienie na miesiąc gorzkiej czekolady. „Nałogowo jadłam gorzką czekoladę i zajadałam nią każdy stres. Kiedy zrezygnowałam z niej na miesiąc, poczułam, jakie naprawdę są moje emocje i uczucia” – mówi jednak z uczestniczek badania. Zdaniem dr Sylvia Gonsahn-Bollie, komentującej badania, odstawienie czekolady pomaga skupić się na prawdziwych emocjach i nie uzależniać ich od jedzenia. Sprawdź, co daje odstawienie na miesiąc gorzkiej czekolady Odstawienie gorzkiej czekolady zmniejsza ryzyko niealkoholowego stłuszczenia wątroby

W 100 gramach gorzkiej czekolady znajduje się: 43 grama tłuszczu, 9,8 grama białka, 32 gramy węglowodanów, a w tym 28 gramów cukru prostego. Badania z 2018 roku wskazują, że diety bogate w cukier zwiększają ryzyko rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby, podwyższają też ryzyko zachorowania na cukrzycę i powodują otyłość.





Ograniczenie gorzkiej czekolady, a migrena



Gorzka czekolada uznawana jest za potencjalny wyzwalacz migreny. Nie udało się jednak potwierdzić tej tezy żadnymi badaniami.





Mniej słodyczy, mniejsze ryzyko zachorowania na serce



W badaniu przeprowadzonym w 2014 roku przez Jama Interial Medicine wykazano, że istnieje bezpośrednia korelacja między wyższym spożyciem cukru a zwiększonymryzykiem śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Zmieniając nawyk częstego jedzenia czekolady na jedzenie owoców i orzechów, zmniejszasz ryzyko śmierci z powodu chorób sercowo-naczyniowych.Czytaj też:

