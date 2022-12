Czy osoby z nadciśnieniem mogą pić kawę? Wyniki nowego badania nie pozostawiają złudzeń

Wyniki badania zostały opublikowane w Journal of the American Heart Association. Według naukowców z Japonii picie dwóch lub więcej filiżanek kawy dziennie może podwoić ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia wśród osób z wysokim ciśnieniem krwi. Chodzi o ciśnienie 160/100 mm Hg lub wyższe – więc nie dotyczy to osób z lżejszym nadciśnieniem.

Zielona herbata zawiera kofeinę, ale nie działa jak kawa

Co ciekawe, badanie wykazało, że jedna filiżanka kawy i do tego picie zielonej herbaty nie zwiększało ryzyka śmierci związanej z chorobami układu krążenia, mimo że oba napoje zawierają kofeinę.

Jak przypomina serwis MedicalXpress, już wcześniejsze badania wykazały, że picie jednej filiżanki kawy dziennie może pomóc osobom, które przeżyły zawał serca. Kawa pomaga też zapobiegać atakom serca i udarom u zdrowych osób. Inne badania sugerują, że regularne picie kawy może zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2 i niektóre nowotwory, do tego może pomóc kontrolować apetyt czy zmniejszyć ryzyko depresji. Z drugiej strony, zbyt dużo kawy może podnieść ciśnienie krwi i prowadzić do niepokoju, kołatania serca i trudności w zasypianiu.

Do tych doniesień chcieli odnieść się badacze z Japonii. „Nasze badanie miało na celu ustalenie, czy znany ochronny efekt kawy dotyczy tak samo osób z różnym stopniem nadciśnienia, dodatkowo zbadaliśmy także wpływ zielonej herbaty na tę samą populację. Według naszej najlepszej wiedzy jest to pierwsze badanie, które wykazało związek między piciem 2 lub więcej filiżanek kawy dziennie a śmiertelnością z powodu chorób układu krążenia wśród osób z ciężkim nadciśnieniem” – wyjaśnił główny autor badania, dr Hiroyasu Iso.

Osoby z bardzo wysokim ciśnieniem powinny unikać kawy?

Naukowcy wzięli pod lupę szczegółowe ankiety wypełniane przez blisko 20 tysięcy osób na przestrzeni 19 lat (w latach 1990-2009) w ramach innego badania. Uczestnicy dostarczali danych regularnie się badając i samodzielnie wypełniając kwestionariusze oceniające styl życia, dietę i historię medyczną.

Analiza danych wykazała, że:

Picie dwóch lub więcej filiżanek kawy dziennie wiązało się z dwukrotnie większym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia u osób, u których ciśnienie krwi wynosiło 160/100 mm Hg lub więcej w porównaniu z osobami, które nie piły kawy.

Picie jednej filiżanki kawy dziennie nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych we wszystkich kategoriach ciśnienia krwi.

Spożywanie zielonej herbaty nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem śmiertelności z powodu chorób układu krążenia we wszystkich kategoriach ciśnienia krwi.

„Te odkrycia mogą potwierdzać twierdzenie, że osoby z wysokim ciśnieniem powinny unikać picia nadmiernej ilości kawy. Ponieważ osoby z ciężkim nadciśnieniem są bardziej podatne na działanie kofeiny, to szkodliwe działanie kofeiny może przewyższać jej działanie ochronne i może zwiększać ryzyko śmierci” – powiedział dr Iso.

Czytaj też:

O której najlepiej wypić pierwszą kawę? Odpowiedź może zaskoczyćCzytaj też:

Jak szybko poprawić koncentrację bez kawy? 5 skutecznych sposobów