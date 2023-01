Wysoki cholesterol? Ogranicz cukier! A oto sprawdzone metody

Wysoki poziom cholesterolu nie wywołuje objawów chorobowych, jednak w destrukcyjny sposób wpływa na stan naszego zdrowia. Czy dieta bogata w cukry proste może zwiększać poziom złego cholesterolu?

Cholesterol to cichy zabójca. Jego wysoki poziom bywa kojarzony przede wszystkim z osobami w podeszłym wieku, jednak coraz częściej staje się również przyczyną rozwoju chorób u ludzi młodych. Na wzrost poziomu cholesterolu ma wpływ stosowana dieta, a także brak aktywności fizycznej. Co ciekawe, większość osób sądzi, że poziom cholesterolu podnoszą jedynie spożywane w nadmiarze tłuszcze zwierzęce. Przeprowadzone badania ostatecznie obaliły ten mit, bo okazuje się, że na poziom cholesterolu w równie dużym stopniu wpływa np. spożywanie cukru.

W jaki sposób cukier podnosi poziom cholesterolu?

Z powodu wysokiego poziomu cholesterolu może być zagrożone zdrowie osób z każdej grupy wiekowej. Lekarze alarmują, że zły cholesterol jest coraz częściej niebezpiecznie podniesiony u dzieci oraz młodzieży. Istnieje związek pomiędzy wysokim poziomem cholesterolu oraz nadwagą i otyłością, które są skutkiem stosowania diety bogatej w produkty wysoko przetworzone. Są one nie tylko źródłem niezdrowych tłuszczów nasyconych, ale takżecukru dodanego.

Nadużywanie substancji słodzących, do których zaliczamy biały i brązowy cukier, miód oraz naturalne i sztuczne słodziki, może w krótkim czasie doprowadzić do rozwoju schorzeń dietozależnych m.in. cukrzycy typu 2. Dieta bogata w cukry podnosi też poziom złego cholesterolu, co jest związane z procesami metabolicznymi, które zachodzą w organizmie po spożyciu bogatych w cukry proste pokarmów.

Jak podaje serwis WebMD: kiedy jemy za dużo cukru, wątroba wytwarza więcej złego cholesterolu LDL, jednocześnie obniżając ilość dobrego cholesterolu HDL w organizmie.

Dodatkowe kalorie z diety zawierającej cukier prowadzą również do podwyższenia się poziomu trójglicerydów. Trójglicerydy są przechowywane w komórkach tłuszczowych i uwalniane między posiłkami, kiedy organizm potrzebuje więcej energii. Jeżeli dostarczamy do organizmu zbyt dużo energii, to trójglicerydy nie są uwalniane i kumulują się w organizmie. Co więcej, cukier blokuje działanie enzymu, który jest niezbędny do rozkładania trójglicerydów i redukcji ich nadmiaru w organizmie.

Sposoby na ograniczenie ilości cukru dodanego w diecie

Choć może się nam wydawać, że rezygnując ze słodyczy, rezygnujemy z cukru, to tylko pozory. Cukier dodawany jest do wielu pokarmów pod różną postacią, stanowiąc składnik nie tylko słodkich produktów spożywczych. Najlepszym sposobem na ograniczenie spożycia cukru dodanego jest rezygnacja ze spożywania żywności wysoko przetworzonej.

Tyczy się to nie tylko np. napojów gazowanych, batonów, cukierków i wyrobów cukierniczych, ale także niektórych przetworów, smakowych jogurtów i innych deserów mlecznych, a także z pozoru zdrowych „smakołyków” np. batonów zbożowych, płatków śniadaniowych i muesli. Produkty te możemy przygotować w domu samodzielnie, zyskując pewność, że nie dostarczymy do organizmu nadmiaru cukru, który niebezpiecznie podniesie poziom cholesterolu i trójglicerydów.

