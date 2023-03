Co dzieje się z twoim organizmem, gdy nie zjesz śniadania? Sprawdź skutki

Niejedzenie śniadania może spowodować wiele szkód w organizmie. Pomijanie tego posiłku odbija się negatywnie zarówno na ciele, jak i kondycji psychiczne.

Brak śniadać może oznaczać dodatkowe kilogramy

Pomijanie śniadania to pułapka, w którą wpada wiele osób chcących zrzucić dodatkowe kilogramy. Wydaje im się, że opuszczenie jednego posiłku sprawi, że szybciej schudną. To błędne myślenie! Jeśli nie dostarczysz organizmowi porannej dawki energii, będzie musiał wyrównać sobie utratę kalorii w drugiej połowie dnia. Co oznacza, że zapewne zjesz więcej niż potrzebujesz.

Prawdopodobnie sięgniesz po przekąski i słodycze. A głód, który czujesz, najpewniej sprawi, że podejmujesz gorsze wybory żywieniowe. Poza tym twój metabolizm zostanie spowolniony. Efekt będzie taki, że zamiast schudnąć – przytyjesz, zwłaszcza, jeśli nie będziesz jeść śniadań przez dłuższy czas. Spodziewaj się też, że w końcu twój układ trawienny się zbuntuje, a okaże to np. w postaci zaparć. Jeszcze jedno – regularne pomijanie porannego posiłku prowadzi do zaburzeń odżywiania, czego konsekwencją mogą być anoreksja (jadłowstręt psychiczny), bulimia czy bulimoreksja.

Bóle głowy to reakcja organizmu na brak śniadania

Za krótki sen, brak nawodnienia organizmu i pominięcie śniadania – to jedne z częstszych przyczyn napięciowych bólów głowy. Jak to działa? Mechanizm jest prosty. Twój organizm zaczyna się stresować z tego powodu, że jest głodny. Wówczas zwiększa się ciśnienie krwi i rośnie poziom hormonu stresu – ból głowy gwarantowany.

Na brak śniadania organizm reaguje stresem

Osoby, które nie jedzą śniadań, skarżą się na gorsze samopoczucie – fizyczne i psychiczne. Człowiek głodny jest zły – to powiedzenie słyszymy już w dzieciństwie. Jest w nim wiele prawdy. Jeśli poranny posiłek nie dostarczy nam energii, będziemy rozdrażnieni, zaniepokojeni i zestresowani. W takiej sytuacji trudno o pozytywne nastawienie do świata. Potwierdzili to japońscy naukowcy, którzy przez trzy lata obserwowali prawie 800-osobową grupę, sprawdzając, czy pomijanie śniadań może w dłuższej perspektywie doprowadzić do zaburzeń depresyjnych. Okazało się, że tak.

Cukrzyca a pomijanie śniadań

Z kolei grupa niemieckich naukowców z Deutsches Diabetes-Zentrum w Düsseldorfie wykazała związek pomiędzy pomijaniem śniadań a zachorowalnością na cukrzycę, głównie typu 2. Uwaga – dotyczyło to zarówno osób szczupłych, jak i otyłych. Rezygnacja ze śniadań cztery lub więcej razy w tygodniu podnosiła ryzyko zachorowania na cukrzycę nawet o 55 procent.

Częste infekcje jako efekt niejedzenia śniadań

Dobrze zbilansowane śniadanie powinno dostarczyć nam dwadzieścia pięć procent energii na cały dzień. Powinny się w nim znaleźć produkty bogate w witaminy z grupy B, kwasy omega-3, cynk i magnez, czyli między innymi te składniki, dzięki którym wzmacnia się nasza odporność. Jeśli rezygnujemy z posiłku o dużej wartości odżywczej, nasza odporność drastycznie spada, a ryzyko infekcji wirusowej czy bakteryjnej rośnie w porównaniu z osobami spożywającymi regularne posiłki.

„Zapominasz” o jedzeniu śniadań? Grozi ci udar mózgu

Jeśli regularnie unikasz śniadań, narażasz się na większe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Nie jest tajemnicą, że osoby unikające porannych posiłków, częściej mają zawały serca i chorobę niedokrwienną. Potwierdziły to badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda, którzy obserwowali grupę mężczyzn. Ci, którzy zapominali o śniadaniach, zapadali na choroby wieńcowe 27 procent częściej niż osoby pamiętające o pełnowartościowym posiłku z rana.

Kiepska koncentracja i rozdrażnienie to reakcja na głód

Dziwisz się, że twoje dziecko jest rozdrażnione i nie jest w stanie skupić się na klasówce? Być może znowu zapomniało zjeść śniadania. Pominięcie porannego posiłku pogarsza procesy poznawcze – zarówno u dzieci jak i dorosłych. Jeśli rozpoczynasz dzień wyłącznie od kawy, możesz mieć trudności ze skupieniem uwagi, dotrzymaniem terminów i trzymaniem nerwów na wodzy. Osoby, które jedzą pożywne śniadania, odnoszą większe sukcesy, ponieważ mają lepszą koncentrację i pamięć oraz więcej energii. Ich mózg od rana funkcjonuje na najwyższych obrotach.

Unikanie posiłków to większe ryzyko śmierci

Badanie przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu z Iowa wykazało, że osoby spożywające tylko jeden posiłek w ciągu dnia, są bardziej narażone na ryzyko śmierci niż te, które przestrzegają stałych godzin posiłków.

Badanie dotyczyło dużej grupy uczestników – aż 24 tysięcy osób powyżej czterdziestki, zarejestrowanych w bazie National Health and Nutrition Examination Survey.

Nie ma wątpliwości, że odpowiednio zbilansowane śniadanie to klucz do zachowania zdrowia i dobrej formy oraz dłuższego życia.

