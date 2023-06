Czy powinno się jeść pestki jabłek? Dowiedz się, jakie mają właściwości

O tym, że jabłka są zdrowe, nie trzeba nikogo przekonywać. Niektórzy zjadają z nich również ogryzek z pestkami, uważając, że przynosi to korzyści dla zdrowia. A to dlatego, że w pestkach jabłek występuje duże stężenie witaminy B17, nazywanej amigdaliną, która wykorzystywana jest w walce z nowotworami.

Jakie jest działanie amigdaliny zawartej w pestkach jabłek?

Witamina B17 to organiczny związek zaliczany do glikozydów, który występuje w pestkach wielu roślin. Najwięcej amigdaliny zawierają nasiona migdałowca zwyczajnego, pigwy pospolitej, czeremchy, moreli, wiśni, śliwek oraz gruszek. W niewielkie ilości występuje również w aronii, czarnym bzie, sezamie i ciecierzycy. Niektóre badania wskazują na skuteczność amigdaliny w leczeniu raka m.in pęcherza moczowego, niedrobnokomórkowego płuc, szyjki macicy, okrężnicy, prostaty, piersi oraz białaczki. Jednak wielu lekarzy odnosi się do tego typu terapii krytycznie. W przypadku wystąpienia choroby nowotworowej, przed rozpoczęciem dodatkowej kuracji witaminą B 17, należy więc zawsze skonsultować się z onkologiem. Dotyczy to zwłaszcza osób stosujących chemioterapię.

Spożywanie witaminy B17 jest również wskazane w przypadku leczenia astmy, miażdżycy, przewlekłego kaszlu, oraz w profilaktyce włóknienie płuc. Wiadomo również, że wzmacnia ona układ krwionośny, immunologiczny, oddechowy i pokarmowy. Jest stosowana również jako środek przeciwzapalny i przeciwbólowy.

Amigdalina w dużych ilościach ma toksyczne działanie

Jak tłumaczą naukowcy, amigdalina pojawia się w nasionach po to, by chronić roślinę przed owadami. Wiadomo, że w dużych ilościach ma działanie toksyczne. Zawartość amigdaliny w jednym gramie nasion jabłoni waha się od 1 do 4 mg. Podczas uszkodzenia pestek przekształca się ona w cyjanowodór. Jeden gram drobno zmielonych nasion jabłoni zawiera ok. 0,06-0,24 mg cyjanku. Wiadomo więc, że zjedzenie kilku pestek z jabłek nam nie zaszkodzi, ale zjedzenie dwóch filiżanek zmielonych nasion jabłoni może być już śmiertelne. Mniejsze ilości cyjanku mogą powodować łagodniejsze objawy takie jak ból głowy, nudności, wymioty, skurcze żołądka, zawroty głowy, osłabienie i dezorientację.

